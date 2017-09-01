الفيضانات تشرد 100 ألف شخص في نيجيريا قال الرئيس النيجيري محمد بوخاري، إن أكثر من مئة ألف شخص غادروا منازلهم، جراء الأمطار الغزيرة والفيضانات، التي اجتاحت مناطق بجنوب شرق البلاد.