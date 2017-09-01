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رقم الخبر: 201840 تاريخ النشر: أيلول 01, 2017 الوقت: 17:22 الاقسام: دوليات  
الفيضانات تشرد 100 ألف شخص في نيجيريا

الفيضانات تشرد 100 ألف شخص في نيجيريا

قال الرئيس النيجيري محمد بوخاري، إن أكثر من مئة ألف شخص غادروا منازلهم، جراء الأمطار الغزيرة والفيضانات، التي اجتاحت مناطق بجنوب شرق البلاد.

وعبر بوخاري على شبكة تويتر عن قلقه الكبير لأن "الفيضانات في ولاية بينو قد شردت وفقا للتقديرات الأولية أكثر من 100 ألف شخص". وأضاف أنه طلب من الوكالة الوطنية لإدارة الطوارئ التحرك، وذلك بعد انتقادات شديدة تعرضت لها عبر وسائل الإعلام المحلية بسبب عدم اتخاذها الإجراءات اللازمة. وقد أقيم مخيمان في عاصمة ولاية بينو.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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