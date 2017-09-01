فتش عمال الإنقاذ في مدينة مومباي الهندية بين الأنقاض يوم الجمعة في بحث يائس عن ناجين بعد انهيار مبنى عمره 117 عاما مع ارتفاع عدد القتلى نتيجة الكارثة إلى 33 قتيلا.

وليس هناك تقدير يعتد به لعدد المفقودين في ثاني حادث من نوعه خلال أقل من شهر والذي جاء بعد أن تعافت مومباي من سيول استمرت يومين نتيجة الأمطار الموسمية الغزيرة. وقال مدير إدارة الإطفاء إنه جرى انتشال 46 شخصا في المجمل من تحت أنقاض المبنى منذ انهياره صباح الخميس، وتم إعلان وفاة 33 منهم.