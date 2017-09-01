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رقم الخبر: 201839 تاريخ النشر: أيلول 01, 2017 الوقت: 17:21 الاقسام: دوليات  
33 قتيلا حصيلة انهيار مبنى في مومباي

33 قتيلا حصيلة انهيار مبنى في مومباي

فتش عمال الإنقاذ في مدينة مومباي الهندية بين الأنقاض يوم الجمعة في بحث يائس عن ناجين بعد انهيار مبنى عمره 117 عاما مع ارتفاع عدد القتلى نتيجة الكارثة إلى 33 قتيلا.

وليس هناك تقدير يعتد به لعدد المفقودين في ثاني حادث من نوعه خلال أقل من شهر والذي جاء بعد أن تعافت مومباي من سيول استمرت يومين نتيجة الأمطار الموسمية الغزيرة. وقال مدير إدارة الإطفاء إنه جرى انتشال 46 شخصا في المجمل من تحت أنقاض المبنى منذ انهياره صباح الخميس، وتم إعلان وفاة 33 منهم.

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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