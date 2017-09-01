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رقم الخبر: 201838 تاريخ النشر: أيلول 01, 2017 الوقت: 17:20 الاقسام: دوليات  
أنقرة تحتجز ألمانييْن وبرلين قلقة

أنقرة تحتجز ألمانييْن وبرلين قلقة

احتجز ألمانيان آخران في تركيا، حسبما قالت متحدثة باسم الخارجية الألمانية، الجمعة، مضيفة أن برلين لم تتمكن من الاتصال بهما بعد.

وذكرت المتحدثة أن السلطات التركية لم تخطر ألمانيا على الفور بشأن الاعتقالين، مرجحة أنهما حدثا الجمعة. وقالت: لا أستطيع أن أقول إن كان ذلك حدث لدى وصولهما للمطار أم لا. واحتجزت تركيا عددا كبيرا من المواطنين الأوروبيين، منذ محاولة الانقلاب الفاشلة على الرئيس رجب طيب أردوغان العام الماضي، واتهمت كثيرا منهم بالضلوع في المحاولة.

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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