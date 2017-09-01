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رقم الخبر: 201837 تاريخ النشر: أيلول 01, 2017 الوقت: 17:19 الاقسام: دوليات  
القضاء الكيني يعلن بطلان انتخابات الرئاسة

القضاء الكيني يعلن بطلان انتخابات الرئاسة

أعلنت المحكمة العليا في كينيا، الجمعة، بطلان فوز الرئيس أوهورو كينياتا في الانتخابات الرئاسية نتيجة تجاوزات ارتكبتها لجنة الانتخابات، وقالت إنه يتعين إجراء تصويت جديد خلال 60 يوما.

وقال القاضي ديفيد مارانغا، وهو ينطق بالحكم الذي أيده 4 قضاة من أصل 6، إن "إعلان فوز كينياتا "باطل ولاغ".

وذكرت المحكمة أن لجنة الانتخابات ارتكبت "تجاوزات ومخالفات"خلال الانتخابات الرئاسية، الشهر الماضي، مما أضر بنزاهة العملية، التي منحت كينياتا فترة ولاية ثانية من 5 سنوات. 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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