حذّر الرئيس الروسي فلاديمير بوتن من تحول المواجهة بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة إلى "صراع واسع النطاق"، مقترحا عقد مفاوضات، بدلا من الضغط على بيونغ يانغ.

وكتب بوتن، المقرر أن يشارك في قمة دول البريكس في الصين الشهر المقبل، في مقال نشر على الموقع الإلكتروني للكرملين قبل مغادرته البلاد، أنه "يفضل التفاوض مع كوريا الشمالية"، وقال إنه "من الخطأ محاولة الضغط على بيونغيانغ بسبب برنامجها النووي".

وتابع: من الضروري حل مشكلات المنطقة عبر الحوار المباشر بين كافة الأطراف، دون أي شروط مسبقة. لن تؤدي الاستفزازات والضغط والحديث عن الحرب والخطاب الهجومي إلى أي نتيجة.

وقال الرئيس الروسي: إن الوضع في شبه الجزيرة الكورية "تدهور بشدة"، بحيث يقف الآن على شفا صراع واسع النطاق.

وتعكف كوريا الشمالية على تطوير صواريخ مزودة برؤوس نووية، قادرة على ضرب الولايات المتحدة، وهددت مؤخرا بإسقاط صواريخ قرب جزيرة غوام الأميركية الواقعة في المحيط الهادي.

وكتب بوتن: من وجهة نظر روسيا فإن التفكير في أنه من الممكن وقف برنامج كوريا الشمالية للصواريخ النووية فقط عن طريق الضغط على بيونغيانغ خطأ وعديم الجدوى.

وقال بوتن إن خريطة طريق أعدتها موسكو وبكين تشمل وقف بيونغيانغ للعمل في برنامجها الصاروخي، مقابل أن توقف الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية مناورات عسكرية كبيرة، هي طريقة لخفض التوترات تدريجيا.

*صواريخ طويلة المدى

الى ذلك قال وزير خارجية فرنسا "جان إيف لو دريان" يوم الجمعة: إن كوريا الشمالية قد تمتلك القدرة على إطلاق صواريخ باليستية طويلة المدى خلال بضعة أشهر وحث الصين على أن تكون أكثر نشاطا على الصعيد الدبلوماسي لحل الأزمة.

وقال لو دريان لإذاعة (أر.تي.إل): الوضع خطير للغاية... نرى أن كوريا الشمالية تضع لنفسها هدفا بأن تمتلك في الغد أو نحو ذلك صواريخ قادرة على حمل أسلحة نووية. خلال بضعة أشهر سيكون هذا واقعا.

وأضاف: في اللحظة الراهنة عندما يكون لدى كوريا الشمالية القدرة على ضرب الولايات المتحدة بل وأوروبا وقطعا اليابان والصين فسيصبح الوضع عندئذ متفجرا.