يتجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى إلغاء برنامج حكومي خاص بالهجرة يعود لفترة الرئيس السابق باراك أوباما ويوفر الحماية القانونية لحوالي 600 ألف مهاجر غير نظامي كانوا أطفالا عندما دخلوا الأراضي الأميركية.

ونقلت قناة فوكس نيوز عن مسؤول كبير في البيت الأبيض قوله إن الرئيس ترمب قد يعلن يوم الجمعة قرارا يلغي برنامجا حول الهجرة غير النظامية يعود للإدارة السابقة يعرف باسم قانون وصول الأطفال المؤجل (داكا).

ويعود ذلك البرنامج لعام 2012 ويعرف أيضا باسم "الحالمون" ويحمي حوالي 600 ألف مهاجر من الترحيل ويسمح لهم بالعمل، وهو ينطبق على من رأوا النور بعد يونيو/حزيران 1981 ودخلوا الأراضي الأمريكية قبل أن يبلغوا سن السادسة عشرة ولم يدانوا بارتكاب جنايات أو جنح.

ويأتي التوجه الجديد للرئيس ترامب في تنفيذ إطار وعوده الانتخابية بتشديد الإجراءات والقوانين المتعلقة بالهجرة، حيث أعلن قبل أقل من شهر دعمه لتشريع جديد يحد من الهجرة النظامية للولايات المتحدة، ويستند إلى جدارة المتقدمين بطلبات الهجرة بدلا من الروابط العائلية.

ويرى ترامب أن مشروع القانون الذي يحمل عنوان "إصلاح الهجرة الأميركية من أجل اقتصاد أقوى" (رايز) سيضع نظاما يحل محل النظام الحالي، ويحمي العامل الأميركي، ويحد من حصول المهاجرين الجدد على الرعاية الاجتماعية.

ويقول ترامب: إن المشروع سيقلل من الفقر، ويزيد في الرواتب، ويوفر على دافع الضرائب الأميركي مليارات الدولارات عبر تغيير الطريقة التي تصدر بها الولايات المتحدة الإقامات الدائمة (البطاقات الخضراء) لمواطنين من دول أخرى.

وكان الحد من الهجرة أحد أبرز وعود ترمب الانتخابية، وقد أصدر عند توليه مهامه مطلع العام الحالي مرسوما حظر مؤقتا منح التأشيرات لرعايا دول مسلمة، ولاحقا جمدت محاكم أميركية العمل بالمرسوم، قبل أن تجيز المحكمة العليا العمل بأجزاء منه.

من جهة أخرى أعلن وزير الدفاع الأمريكي "جيمس ماتيس" أنه وقع أمرا بإرسال قوات إضافية إلى أفغانستان، تماشيا مع موقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي أيد تعزيز القوات الأمريكية لمواجهة تقدم حركة طالبان.

وقال ماتيس للصحفيين إنه وقع أوامر بذلك "لكنها ليست كاملة"، موضحا أنه وقع بعض الأوامر الخاصة بإرسال القوات الجديدة.

وأضاف أن الهدف تمكين القوات الأفغانية من القتال بفاعلية أكبر، مشيرا إلى أنهم "مزيد من المستشارين ومزيد من المساعدين". ويأتي إعلان ماتيس بعد عشرة أيام من إعلان ترمب عن رغبته في تعزيز القوات الأمريكية في أفغانستان لمواجهة حركة طالبان.