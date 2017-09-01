في إعلان هو الأحدث في سلسلة إجراءات انتقامية بين البلدين، طلبت وزارة الخارجية الأمريكية يوم الخميس، من روسيا إغلاق قنصليتها في سان فرانسيسكو وملحقيتين دبلوماسيتين في واشنطن ونيويورك تضمان البعثات التجارية، ردا على قرار الكرملين تقليص البعثة الدبلوماسية الأمريكية في روسيا.

من جانبها سارعت روسيا للردّ من خلال وزير خارجيتها سيرغي لافروف، الذي قال: إن بلاده ستدرس بعناية قرار واشنطن إغلاق القنصلية الروسية في سان فرانسيسكو وملحقات دبلوماسية أخرى في واشنطن ونيويورك، ثم تتخذ قرارا مناسبا للرد على الخطوة الأميركية.

وقد بحث وزير الخارجية الروسي في اتصال هاتفي مع نظيره الأمريكي ريكس تيلرسون العقوبات الجديدة التي فرضتها واشنطن على عمل البعثة الدبلوماسية الروسية بالولايات المتحدة. وأعرب لافروف عن أسفه إزاء تصعيد التوتر في العلاقات الثنائية بين البلدين.

وقال مسؤول في إدارة الرئيس الأمريكي: إن لافروف وتيلرسون يخططان لعقد اجتماع على هامش دورة الجمعية العامة للأمم المتحدة الشهر الجاري.

وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية في وقت سابق الخميس أنها في إطار المعاملة بالمثل طلبت من روسيا إغلاق قنصليتها في مدينة سان فرانسيسكو بولاية كاليفورنيا، وملحقات دبلوماسية أخرى في واشنطن ونيويورك. وعزت الخارجية الأميركية ذلك إلى لجوء موسكو إلى خفض البعثة الدبلوماسية الأميركية في روسيا.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية هيذر نويرت: إن قرار موسكو تقليص البعثة الدبلوماسية الأميركية بروسيا غير مبرر ومضر بالعلاقات بشكل عام بين البلدين. وأضافت نويرت في بيان أن إغلاق القنصلية الروسية بسان فرانسيسكو وملحقية سفارة بواشنطن وملحقية قنصلية نيويورك ينبغي أن يتم بحلول يوم السبت.

وقال مسؤول بارز بالإدارة الأمريكية: إن قرار واشنطن لا يعني طرد الدبلوماسيين الروس، مضيفا أن الموظفين الذين يعملون في المباني المزمع إغلاقها يمكن نقلهم إلى مبان أخرى بأميركا.

وكانت موسكو طالبت الولايات المتحدة في يوليو/تموز الماضي بخفض عدد موظفيها الدبلوماسيين والفنيين في روسيا بأكثر من النصف إلى 455 فردا على أن يدخل حيز التنفيذ في الأول من سبتمبر/أيلول الجاري، وذلك بعد أن صدق الكونغرس بأغلبية ساحقة على عقوبات جديدة ضد روسيا، لأسباب من بينها تدخلها المفترض في انتخابات الرئاسة الأمريكية الماضية.

وقال مدير مكتب الجزيرة بموسكو زاور شوج: إن الخطوة الدبلوماسية الأمريكية تجاه موسكو جاءت بعد ساعة من وصول السفير الروسي الجديد بواشنطن أناتولي أنونوف إلى العاصمة الأميركية، الذي عقب على القرار الأميركي قائلا إن بلاده "لن تركض خلف الهستيريا السياسية" وإن الرد الروسي سيكون مهنيا بالدرجة الأولى.

وذكر مدير مكتب الجزيرة بموسكو أنه من المنتظر أن يصدر في الساعات القليلة المقبلة تصريح من الكرملين على القرار الأمريكي، وقال إن إغلاق القنصلية الروسية بسان فرانسيسكو سيعقد إصدار التأشيرة للأميركيين الراغبين في الذهاب إلى روسيا، سواء للدراسة أو السياحة، مشيرا إلى وجود حركة تنقل كثيف بين البلدين.

وشهدت العلاقات بين البلدين تراجعا ملحوظا أكده البيت الأبيض والكرملين معا، خاصة في ظل الكشف عن مزاعم بتدخل روسيا في الانتخابات الرئاسية الأمريكية لصالح ترمب على حساب غريمته الديمقراطية هيلاري كلينتون، وفرض عقوبات أمريكية.