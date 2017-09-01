أكد أمين مجلس صيانة الدستور في الجمهورية الاسلامية الايرانية أن الجماعات التكفيرية وتنظيم داعش يقتربون من الأفول، مضيفا: لقد تم القضاء عليهم تقريبا في العراق، كما تم إضعافهم بشدة في سوريا.

وفي كلمة افتتاح الاجتماع الاسبوعي لمجلس صيانة الدستور، أشار آية الله أحمد جنتي الى القضايا الاقليمية، وشرح الاوضاع التي يعاني منها الشعب اليمني، وقال: فضلا عن الجرائم التي ترتكب بحق هذا الشعب المظلوم، فإن الامراض الفتاكة من قبيل "الكوليرا" تزيد من معاناة اليمنيين، الا أن هذا الشعب المؤمن وقف بصمود في مواجهة المشكلات، وهذه المقاومة الباسلة تستحق التقدير.

واعتبر آية الله جنتي ان التكفيريين والدواعش ماضون نحو الهلاك، مضيفا: انهم تم القضاء عليهم تقريبا في العراق، كما تم إضعافهم في سوريا، وان شاء الله سيتم تطهير هذين البلدين قريبا من دنسهم، رغم أنهم يحاولون وبدعم من اميركا وبعض دول المنطقة، ان يوسعوا نطاق ممارساتهم الخبيثة الى الدول الاخرى.