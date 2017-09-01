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رقم الخبر: 201831 تاريخ النشر: أيلول 01, 2017 الوقت: 16:48 الاقسام: محليات  
تشييع جثمان إبراهيم يزدي في طهران

تشييع جثمان إبراهيم يزدي في طهران

جرت في طهران صباح الخميس مراسم تشييع جثمان وزير الخارجية الايراني الاسبق ابراهيم يزدي.
وحضر المراسم التي جرت في حسينية "ارشاد" بطهران عدد من الشخصيات السياسية وحشد من المواطنين.
وقرأ صلاة الجنازة على جثمان وزير الخارجية الايراني الاسبق وامين عام حركة الحرية "نهضت آزادي"، المدير المسؤول لصحيفة "اطلاعات" وعضو مجمع علماء الدين المناضلين محمود دعائي.
يذكر ان وزير الخارجية في الحكومة المؤقتة بعد انتصار الثورة الاسلامية قد توفى مساء الاحد عن عمر ناهز 86 عاما في مدينة ازمير بتركيا التي توجه لها للمعالجة من مرض السرطان الذي كان مصابا به خلال الاعوام الاخيرة، بعد ان رفضت السفارة الاميركية في انقرة منحه تاشيرة دخول.
وكان ابراهيم يزدي قد عاد الى البلاد بعد انتصار الثورة الاسلامية ومع بدء اعمال الحكومة الموقتة تم تعيينه بمنصب مساعد رئيس الوزراء في شؤون الثورة.
 
 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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