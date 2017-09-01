هنأ المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية بهرام قاسمي لبنان شعباً ومقاومةً وحكومةً بانتصار المقاومة الاسلامية والجيش اللبناني في طرد مسلحي "داعش" من المناطق الحدودية اللبنانية-السورية.

وقال بهرام قاسمي في حديث لموقع "العهد" الاخباري ان "المقاومة الاسلامية في لبنان أثبتت مرة أخرى أن جهودها دوماً هي في اطار صيانة استقلال وأمن لبنان، وأن حزب الله والجيش أستطاعا أن يبعدا الارهاب التكفيري من حدود لبنان"، مشيراً الى ان "هذا الانتصار والتحرير الجديد والذي حدث بعد طرد الكيان الصهيوني من جنوب لبنان عام 2000 يعد أهم حدث في مسيرة عزة واستقلال لبنان"، واصفاً تسمية الامين العام لحزب الله سماحة السيد حسن نصر الله لهذا الانتصار بـ (التحرير الثاني) بأنه "خير تسمية".

وأكد قاسمي على أن الجمهورية الاسلامية الايرانية جادة في مكافحة الارهاب وهي مستمرة في تقديم كل الدعم لجميع الدول التي تواجه هذا الخطر المشؤوم، حتى اقلاع الارهاب التكفيري من المنطقة.‎

وتابع المتحدث باسم الخارجية الايرانية القول إن "انتصارات دول وشعوب المنطقة ومحور المقاومة تدل على الهزائم المتعددة واضمحلال وسقوط الشبكات الارهابية التكفيرية في المنطقة".

ولفت الى أنه "دون أي شك مع وجود الارهاب، ستستمر مكافحة شعوب المنطقة وقوى المقاومة له".

وفي الختام أعرب بهرام قاسمي عن أمله بأن تحصل منطقة غرب آسيا المهمة على الهدوء والاستقرار والأمن والتنمية الاقتصادية المستمرة، عبر مساعي دول المنطقة ومن خلال عملية حوار جماعي وتعاون مشترك والتعاطي والتعاضد ودون أي تدخل من دول خارج هذه المنطقة.

من جهته، هناً المتحدث باسم لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الايراني سيد حسين نقوي حسيني الشعب اللبناني بانتصار المقاومة الاسلامية والجيش اللبناني في دحر الارهاب من لبنان.

وقال حسيني لموقع "العهد" الاخباري أن حزب الله في لبنان ومنذ الايام الاولى لظهور الارهاب التكفيري الداعشي جند جميع طاقاته وامكانياته لمكافحة الارهاب ولعب دوراً مؤثراً حتى انتصر على الارهاب وأبعد هذا الخطر المشؤوم عن لبنان.

وأضاف نقوي حسيني أن "هذا النصر وبقية الانتصارات تؤكد أن الارهابيين تلقوا ضربات قصمت ظهرهم وهم يقتربون من نهايتهم وكما إنها تمنع نمو المجموعات الارهابية في المنطقة".

الى ذلك، هنأ المتحدث الرسمي باسم الحرس الثوري الايراني العميد رمضان شريف الشعب اللبناني بانتصار المقاومة الاسلامية والجيش اللبناني في الجرود.

وقال شريف في حديث لموقع العهد الاخباري ان "انتصار المقاومة الاسلامية في حرب تموز عام 2006 والذي يعد نقطة تحول كبرى في تاريخ الكفاح ضد الكيان الصهيوني، أغضب الكيان وحماته ولذلك هم من خلال مخططات عدة اعدتها امريكا وبريطانيا منها المواجهات الواسعة في العالم الاسلامي خاصة في سوريا والعراق ليشغلوا العالم الاسلامي و يخلقوا أجواء آمنة لأنفسهم.

وأضاف شريف ان الاعوام الأخيرة الذي شهدتها المنطقة في مكافحة الارهاب قد هيأت الارضية لتحقيق نصر جديد كان بمثابة الصدمة الثانية للعدو الصهيوني وحلفائه الذين يقفون وراء هذا المخطط المشؤوم.

وتابع رمضان شريف القول إن "المقاومة الاسلامية أثبتت أنها تريد حماية لبنان وشعبها من خطر الارهاب "الداعشي" والتكفيري وكذلك العدو الصهيوني وهذا ما يعترف به الجميع اليوم".

وأضاف من الواضح أن الكيان الصهيوني يشعر بغضب شديد تجاه هذه الانتصارات والتي هي تؤكد قرب نهاية "داعش" في بلاد الشام.

وأعرب المتحدث الرسمي باسم الحرس الثوري عن اعتقاده بأن جميع مساعي ومخططات الاستكبار العالمي التي ارادت ان تحرف الانظار عن الكيان الصهيوني وأن تشغل العالم الاسلامي بأزمات داخلية باءت بالفشل، وان الانتصارات التي بدأت في العراق وسوريا واستمرت في لبنان تستطيع أن تعيد أنظار الأمة الاسلامية الى القضية المركزية وهي تحرير فلسطين والقدس الشريف.

وأكد أن هناك مستقبلاً مشرقاً ينتظر الامة الاسلامية واليوم شعوب المنطقة خاصة في العراق وسوريا قد أكتسبوا تجارب مهمة من خلال مقاومة العدو.