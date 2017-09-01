تراجعت العقود الآجلة للخام، الجمعة، لتفقد جزءاً من المكاسب الكبيرة للجلسة السابقة وسط استمرار المعاناة بقطاع النفط إثر الإعصار هارفي الذي أوقف نحو ربع طاقة التكرير الأمريكية.

وفي الساعة 41ر06 بتوقيت غرينتش، كان الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط منخفضاً 35 سنتاً بما يعادل 7ر0 بالمئة إلى 88ر46 دولار للبرميل. وكان الخام قد انتعش يوم الخميس عندما ارتفع 8ر2 بالمئة، لكنه مازال بصدد خسارة أسبوعية قدرها إثنان بالمئة. ونزل عقد برنت الجديد تسليم نوفمبر/ تشرين الثاني 21 سنتاً أو 4ر0 بالمئة إلى 65ر52 دولار للبرميل. وكان عقد تسليم أكتوبر/ تشرين الأول الذي حل أجله يوم الخميس قد أغلق مرتفعاً 52ر1 دولار أو 99ر2 بالمئة عند 38ر52 دولار للبرميل.

وصعدت عقود البنزين الأمريكية أكثر من 28 بالمئة إلى أعلى مستوياتها في عامين فوق دولارين للجالون، مدعومة بالمخاوف من نقص في الوقود قبل أيام من عطلة يوم العمل الأمريكي التي تشهد زيادة كبيرة في الرحلات. وأغلقت عقد البنزين تسليم سبتمبر/ أيلول، مرتفعاً 52ر25 سنت أو 5ر13 بالمئة عند 1399ر2 دولار في آخر أيام تداول العقد. وتراجع عقد أكتوبر/ تشرين الأول 6ر0 بالمئة إلى 7684ر1 دولار.

وأودى الإعصار هارفي بحياة أكثر من 40 شخصاً وتسبب في سيول عارمة بمركز صناعة النفط الأمريكية في تكساس، حيث أصاب بالشلل ما لا يقل عن 4ر4 مليون برميل يومياً من الطاقة التكريرية، وفقاً لتقارير الشركات وتقديرات رويترز.

هذا وتراجع الذهب بفعل بيع محدود لجني الأرباح بعد موجات الصعود في الفترة الأخيرة ومع ترقب المستثمرين لبيانات الوظائف الأمريكية من أجل استقاء اتجاه أسعار الفائدة، لكن الطلب على المعدن كملاذ آمن أبقى الأسعار قرب أعلى مستوياتها في تسعة أشهر ونصف في ظل استمرار التوترات بشأن كوريا الشمالية.

وفي الساعة 53ر06 بتوقيت غرينتش، كان السعر الفوري للذهب منخفضاً 2ر0 بالمئة عند 81ر1318 دولار للأوقية (الأونصة) غير بعيد بذلك عن أعلى مستوياته في أكثر من تسعة أشهر 94ر1325 دولار المسجل يوم الثلاثاء. والمعدن بصدد مكاسب أسبوعية تتجاوز الاثنين بالمئة. وارتفعت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 2ر0 بالمئة إلى 20ر1324 دولار للأوقية.

وتراجعت الفضة 4ر0 بالمئة في المعاملات الفورية إلى 50ر17 دولار للأوقية. ونزل البلاتين 2ر0 بالمئة إلى 55ر993 دولار للأوقية، بينما زاد البلاديوم 2ر0 بالمئة إلى 50ر935 دولار.