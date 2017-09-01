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رقم الخبر: 201828 تاريخ النشر: أيلول 01, 2017 الوقت: 17:16 الاقسام: اقتصاد  
صندوق النقد الدولي يشيد بقطر.. ويحذر من استمرار الأزمة

صندوق النقد الدولي يشيد بقطر.. ويحذر من استمرار الأزمة

أكد مسؤول في صندوق النقد الدولي أن حكومة قطر تصرفت بطريقة فعالة لحماية الاقتصاد والمصارف المحلية في مواجهة العقوبات التي تفرضها عليها دول عربية أخرى.

وقال محمد القرشي، رئيس وفد صندوق النقد الدولي، الذي زار قطر من 13 إلى 20 أغسطس، في بيان: إن (الاقتصاد القطري والأسواق المالية تعمل على التكيف مع الصدمة من الإجراءات المفروضة منذ 5 يونيو الماضي إثر الأزمة الدبلوماسية). وأضاف: (خففت عمليات ضخ السيولة التي قام بها البنك المركزي القطري وزيادة ودائع القطاع العام الأثر الواقع على الميزانيات العمومية للبنوك.. أظهرت ردود الفعل تلك تنسيقاً وتعاوناً فعالاً بين الجهات الحكومية الرئيسية).

ووفقاً له، أوجدت السلطات سريعاً مسارات بديلة للتجارة التي تعطلت بسبب العقوبات ومصادر جديدة لإمدادات الغذاء، مما هدأ المخاوف من احتمال حدوث نقص. وتوقع أن يتراجع النمو في القطاع غير النفطي القطري إلى 6ر4% في 2017 من 6ر5% في 2016. وحذر من أن تؤثر الأزمة سلبياً على الاستثمار والنمو الاقتصادي ليس في قطر وحسب، بل وأيضاً في بقية دول مجلس التعاون، معتبراً أنه (على المدى البعيد، يمكن لهذا الشرخ الدبلوماسي أن يؤذي الاقتصادات الخليجية الأخرى إلى جانب قطر).

 
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