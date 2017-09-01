قرر كل من العراق وروسيا استئناف الرحلات الجوية بين موسكو وبغداد بعد توقف دام نحو 13 عاماً.

ونشرت الوكالة الإتحادية الروسية للنقل الجوي (روس آفياتسيا)، على موقعها الرسمي، أن القرار اتخذ بعد محادثات بين رئيس الوكالة ألكسندر نيرادكو، والسفير فوق العادة ومفوض جمهورية العراق لدى روسيا الاتحادية حيدر منصور هادي، حول استئناف الرحلات الجوية بين موسكو وبغداد.

وبعد توقف دام 13 عاماً، تعتزم شركة الخطوط الجوية العراقية فتح رحلات منتظمة من بغداد إلى موسكو اعتباراً من سبتمبر. وناقش الطرفان أيضاً التنفيذ العملي لخطط تسيير الرحلات الجوية بين البلدين. ورحب الجانب الروسي بالمبادرة العراقية، معتبراً أنها ستعزز دون شك تطوير العلاقات الاقتصادية بين روسيا والعراق، فضلاً عن تعزيز التعاون في مجال النقل الجوي.