أعلن المدير التنفيذي لمجمع بارس الجنوبي للغاز ان استخراج الغاز من الحقل المشترك بلغ 68 ألف مليون متر مكعب منذ بداية العام الجاري (الايراني يبدأ من 21 آذار/ مارس)، ما سجل ارتفاعاً بنسبة تزيد على 15 بالمئة مقارنة بالفترة المماثلة في العام الماضي.

وأضاف مسعود حسني، في تصريح لوكالة فارس للأنباء، الجمعة: ان جميع مشتقات الغاز من مصافي حقل بارس الجنوبي (الخليج الفارسي) سجلت ارتفاعاً منذ بداية العام الجاري. وتابع: ان حجم الغاز الطبيعي الحلو (النقي) المنتج من الحقل بلغ 54 ألفاً و990 مليون متر مكعب، حيث سجل زيادة بنسبة 16 بالمئة مقارنة بالفترة المماثلة للعام الماضي.

ونوه حسني الى أن إنتاج غاز الإيثان من المجمع منذ بداية العام الجاري، موضحاً ان هذا المشتق الغازي سجل ارتفاعاً أيضاً بواقع 28 بالمئة، حيث بلغ مليوناً و132 ألفاً و600 طن في الأشهر الخمسة الأولى منذ بداية العام الجاري، فيما كان حجم الإنتاج يبلغ 886 ألفاً و300 طن خلال الفترة المماثلة في العام الماضي. ولفت الى أن حجم غاز البروبان المنتج في حقل بارس الجنوبي بلغ خلال هذه الفترة 590 ألف طن.