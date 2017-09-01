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رقم الخبر: 201825 تاريخ النشر: أيلول 01, 2017 الوقت: 17:15 الاقسام: اقتصاد  
إيران تبرم إتفاقيات للإستثمار الأجنبي في قطاع الصناعة
بقيمة 1ر8 مليار دولار

إيران تبرم إتفاقيات للإستثمار الأجنبي في قطاع الصناعة

أعلن مستشار وزير الصناعة والمناجم والتجارة رئيس لجنة دعم الصناعات في الوزارة، عن إبرام إتفاقيات للاستثمار الأجنبي في قطاع الصناعة في ايران لأول مرة بقيمة 1ر8 مليار دولار خلال الحكومة الحادية عشرة.

وأضاف بهروز رياحي، الأربعاء الماضي، خلال مراسم تدشين مشاريع صناعية في محافظة جهارمحال وبختياري (غرب البلاد): ان 8 مليارات دولار من هذا المبلغ تم إستثمارها في صناعة السيارات. وصرح: انه وفقاً للخطط والبرامج المحددة فسيتم تصدير السلع والبضائع بقيمة 60 مليار دولار الى الخارج خلال العام الايراني الحالي الذي بدأ في 21 آذار/ مارس الماضي.

 
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