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رقم الخبر: 201824 تاريخ النشر: أيلول 01, 2017 الوقت: 17:14 الاقسام: اقتصاد  
إرتفاع واردات الدول الآسيوية من النفط الإيراني في تموز

إرتفاع واردات الدول الآسيوية من النفط الإيراني في تموز

ارتفعت واردات كبار المشترين في آسيا من النفط الخام الإيراني في يوليو/ تموز من أدنى مستوى له في 14 شهراً الذي بلغته في الشهر السابق، حيث صعدت مشتريات كوريا الجنوبية بنحو 30 بالمئة، بينما استقرت مشتريات الصين، وهو ما عوض انخفاض واردات اليابان والهند.

وأظهرت بيانات حكومية وأخرى تتبع حركة السفن أن الصين والهند وكوريا الجنوبية واليابان استوردت معاً 52ر1 مليون برميل يومياً في الشهر الماضي. وبينما زادت الواردات عن الشهر السابق، فانها سجلت انخفاضاً نسبته 1ر7 بالمئة على أساس سنوي.

وتهدف إيران لزيادة إنتاج النفط إلى نحو أربعة ملايين برميل يومياً بحلول نهاية العام الحالي من نحو 8ر3 مليون برميل يومياً في الشهور الماضية. وفي الأشهر السبعة الأولى من 2017، ظلت مشتريات كبار المشترين الآسيويين من النفط الإيراني مرتفعة 6ر16 بالمئة مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2016، لتصل إلى ما يقل قليلاً عن 7ر1 مليون برميل يومياً.

وجرى إعفاء إيران من إتفاق منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) على خفض الإنتاج بمقدار 2ر1 مليون برميل يومياً، في إنتصار لطهران التي قالت إنها تحتاج لاستعادة حصتها السوقية التي فقدتها بسبب الحظر الغربي الذي كان مفروضاً عليها بسبب برنامجها النووي.

وأظهرت أحدث البيانات أن واردات كوريا الجنوبية من النفط الإيراني زادت 7ر26 بالمئة في يوليو/ تموز إلى 368 ألفاً و935 برميلاً يومياً. وزادت مشتريات الصين قليلاً إلى 568 ألفاً و719 برميلاً يومياً.

ونشرت وزارة التجارة اليابانية، في وقت سابق، بيانات رسمية أظهرت أن واردات النفط الإيراني انخفضت للشهر الثالث على التوالي في يوليو/ تموز.

 
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