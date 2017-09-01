أعلنت شركة (آذر أوتو يول) الآذربايجانية لبناء الطرق، عن إنتهاء الأعمال الإنشائية لجز كبير من طريق (الت) البري الرئيسي الذي يبدأ من ضواحي باكو إلى آستارا ومنها إلى الحدود المشتركة مع ايران.

الشركة الآذربايجانية أوضحت بأن مسافة الخط السريع الت (ضواحي باكو) - آستارا إلى الحدود مع ايران تبلغ 243 كيلومتراً، وعبر تدشينه ستنخفض المسافة إلى 204 كيلومترات. وتوقعت شركة (آذر أوتو يول) إكتمال مراحل بناء الطريق السريع في عام 2018.

وأعلنت الشركة أن تدشين هذا الطريق البري الرئيسي سيسهم في إنسيابية أعمال النقل والتطوير السياحي والزراعي في المناطق المطلة عليه.