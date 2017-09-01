أعلن مدير عام شؤون مطارات اصفهان عن تسيير رحلات جوية بين اصفهان ودمشق اعتباراً من العاشر من شهر أيلول القادم، مبيناً أن أكثر من 60 بالمئة من الرحلات الجوية التي تجري في إيران تمر عبر أجواء اصفهان (وسط إيران).

وقال حسن أمجدي، في تصريح له: ان مطار اصفهان يتمتع بموقع استراتيجي في البلاد، حيث يعد أحد المطارات الدولية السبعة في ايران. مضيفاً: ان أكثر من 351 ألف سائح أجنبي قام بزيارة محافظة اصفهان في نهاية العام الماضي، حيث شهدت نسبة الزيارة الى هذه المحافظة نمواً ملحوظاً بنحو 5 أضعاف مقارنة مع السنوات الخمس الماضية، حيث كان العدد 62 ألف سائح أجنبي.

وبيّن أمجدي ان مطار اصفهان يعد البديل لمطاري الإمام الخميني ومهرآباد اللذان يقعان في العاصمة طهران، لافتاً إلى أنه (وفقاً للإحصاءات، فان 12 رحلة جوية خلال العام الماضي و3 رحلات جوية خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي هبطت في مطار الشهيد بهشتي بمدينة اصفهان إثر عطل فني أو حالات طارئة).