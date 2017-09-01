وخلال اجتماع للمجلس الإداري وأعضاء غرفة التجارة وفريق عمل الاقتصاد المقاوم في محافظة سيستان وبلوجستان (جنوب شرق) الذي عقد يوم الخميس، قال نهاونديان: انه في سياسة الحكومة تحظى الدول الجارة بأولوية تجارية واقتصادية وينبغي ايجاد أواصر متنوعة ووثيقة في التعاطي المتبادل مع هذه الدول. وأكد قائلاً: ان السياسة الحاسمة للحكومة في مجال الاقتصاد هي تفضيل العلاقات التجارية مع الدول الجارة والمنطقة.

وأضاف مساعد رئيس الجمهورية للشؤون الاقتصادية: انه على الحكومة توفير الأرضية اللازمة من خلال توقيع الإتفاقيات المختلفة، وإن ما ينبغي على التجار والناشطين في القطاع الخاص هو الاستفادة من هذه الفرص بأفضل صورة ممكنة، وقال: انه يتوجب تشكيل وفود من التجار والناشطين في القطاع الخاص للقيام بزيارات الى دول الجوار من أجل تقييم حاجاتها في مختلف المجالات. وتابع نهاونديان: ان المستثمرين الأجانب يتحدثون اليوم بصورة جادة للحضور في ايران وهم يرون بأنه لا يمكن تجاهل السوق الايرانية.