  • الجمعة ٩ ذی حجّه ١٤٣٨
  • الجمعة , سبتمبر 01, 2017
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 201821 تاريخ النشر: أيلول 01, 2017 الوقت: 17:13 الاقسام: اقتصاد  
نهاونديان: تطوير العلاقات الإقتصادية مع الجوار من أولويات الحكومة

نهاونديان: تطوير العلاقات الإقتصادية مع الجوار من أولويات الحكومة

إعتبر مساعد رئيس الجمهورية للشؤون الاقتصادية، محمد نهاونديان، ان أولوية سياسات الحكومة هي ايجاد وتطوير العلاقات التجارية والاقتصادية مع الدول الجارة والمنطقة.

وخلال اجتماع للمجلس الإداري وأعضاء غرفة التجارة وفريق عمل الاقتصاد المقاوم في محافظة سيستان وبلوجستان (جنوب شرق) الذي عقد يوم الخميس، قال نهاونديان: انه في سياسة الحكومة تحظى الدول الجارة بأولوية تجارية واقتصادية وينبغي ايجاد أواصر متنوعة ووثيقة في التعاطي المتبادل مع هذه الدول. وأكد قائلاً: ان السياسة الحاسمة للحكومة في مجال الاقتصاد هي تفضيل العلاقات التجارية مع الدول الجارة والمنطقة.

وأضاف مساعد رئيس الجمهورية للشؤون الاقتصادية: انه على الحكومة توفير الأرضية اللازمة من خلال توقيع الإتفاقيات المختلفة، وإن ما ينبغي على التجار والناشطين في القطاع الخاص هو الاستفادة من هذه الفرص بأفضل صورة ممكنة، وقال: انه يتوجب تشكيل وفود من التجار والناشطين في القطاع الخاص للقيام بزيارات الى دول الجوار من أجل تقييم حاجاتها في مختلف المجالات. وتابع نهاونديان: ان المستثمرين الأجانب يتحدثون اليوم بصورة جادة للحضور في ايران وهم يرون بأنه لا يمكن تجاهل السوق الايرانية.

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی
جمیع الحقوق القانونیة لهذا الموقع محفوظة لموسسة ایران و صحیفة الوفاق ولا مانع من استخدام ما نشر في الموقع بشرط ذکر المصدر
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/0618 sec