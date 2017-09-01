قال الأمين العام لغرفة التجارة المشتركة الايرانية-العراقية: انه وفقاً للإحصائيات التجارية خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الايراني الجاري (بدأ في 21 آذار 2017)، فان العراق شكل ثاني أكبر بلد مستورد للسع الايرانية خلال هذه الفترة.

وفي تصريح لمراسل وكالة أنباء الجمهورية الاسلامية (إرنا) يوم الخميس، صرح حميد حسيني: ان الإحصائيات تفيد بأن 15 بالمئة من مجموع صادرات ايران (خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي) تعود الى العراق. وتابع: ان الصادرات الايرانية بلغت في سبتمبر الماضي 12 مليار دولار، وكانت حصة العراق ملياري دولار من هذا المجموع، مما يشير الى زيادة بنسبة 5ر6 بالمئة مقارنة بالعام الماضي.

وفي جانب آخر من تصريحاته، نوّه حسيني الى (الملتقى التجاري الكبير) المشترك بين ايران والعراق الذي ومن المزمع عقده بطهران خلال الفترة من 11 إلى 12 سبتمبر القادم. وفيما أكد على الدور الفاعل لهذا الحدث، قال حسيني: انه سيتم دعوة البرلمانيين العراقيين للمشاركة في (الملتقى التجاري الكبير) الذي سيبحث سبل تعزيز التعامل التجاري بين البلدين وآليات إزالة العقبات في هذا الإطار.