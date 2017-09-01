مشيراً إلى أن ممارسات الكيان الصهيوني تستهدف اليوم الامن في العالم الاسلامي

دعا خطيب صلاة عيد الأضحى المبارك بطهران آية الله محمد كاشاني، حكومات ورؤساء الدول الاسلامية للاهتمام الجاد بأمن ومصالح الأمة الاسلامية.

وفي خطبة صلاة عيد الأضحى المبارك خلال المراسم التي جرت صباح يوم الجمعة في مصلى الامام الخميني (رض) بطهران، استعرض آية الله كاشاني فلسفة وابعاد الحج وقال، انه مثلما اكد سماحة قائد الثورة الاسلامية في ندائه الذي وجهه يوم الخميس لمناسبة حلول ايام الحج الابراهيمي فانه على العالم الاسلامي التيقظ.

واكد ان هذه هي فلسفة الحج وهو الامر الذي ينبغي الاهتمام به، ولا بد من الاهتمام بالامة الاسلامية، واضاف، انه على الحكومات ورؤساء الدول الاسلامية ان يروا أين تكمن مصالح المسلمين وما هي مشاكل الامة الاسلامية.

وتابع آية الله كاشاني، انه على جميع الشعوب الاهتمام بهذه القضية وان تطالب حكوماتها بحفظ حقوقها وامن اموالها وارواحها وسمعتها.

واكد بانه على المفكرين وخطباء صلاة الجمعة والكتاب في انحاء العالم الاهتمام بهذا الموضوع، واضاف، انه على النخب البحث في الاوضاع السائدة اليوم في فلسطين واليمن وسوريا وسائر الدول وكذلك الجرائم المرتكبة في العالم الاسلامي من قبل الصهاينة وحلفائهم وان تنبه حكوماتها لهذه الامور وهو امر يعد واجبا ومسؤولية.

واضاف آية الله كاشاني، للاسف ان ممارسات الكيان الصهيوني تستهدف اليوم الامن في جميع ابعاده المعنوية والسياسية والاقتصادية في العالم الاسلامي.

واكد بانه ليس امامنا سوى الوحدة والتلاحم ومتابعة مشاكل الاخرين وفي جميع العالم الاسلامي بصورة عامة وهو ما يعد مسؤولية وصلتنا من شهدائنا العظام وامام الشهداء.

كما نوه الى استشهاد محسن حججي احد المدافعين عن مراقد اهل البيت (ع)، الذي استشهد على يد عصابة داعش الارهابية بعد اسره بيومين قبل نحو 3 اسابيع اثر مواجهات جرت قرب الحدود العراقية السورية بين قوات المقاومة وهذه العصابة الارهابية.