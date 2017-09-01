واعرب الرئيس روحاني في برقية التهنئة عن ثقته بتعزيز العلاقات الودية بين ايران وقرغيزيا اكثر من السابق في اطار المصالح المتبادلة، في ظل الارادة الجادة لمسؤولي البلدين.

وعبر الرئيس الايراني عن تمنياته لنظيره القرغيزي بموفور الصحة والسلامة، وللشعب القرغيزي بالازدهار والموفقية.