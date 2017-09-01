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رقم الخبر: 201817 تاريخ النشر: أيلول 01, 2017 الوقت: 16:06 الاقسام: محليات  
ايران تهنئ قرغيزيا بمناسبة ذكرى استقلالها

ايران تهنئ قرغيزيا بمناسبة ذكرى استقلالها

بعث الرئيس روحاني برقية تهنئة الى رئيس جمهورية قرغيزيا "ألمازبيك أتامباييف " بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.
واعرب الرئيس روحاني في برقية التهنئة عن ثقته بتعزيز العلاقات الودية بين ايران وقرغيزيا اكثر من السابق في اطار المصالح المتبادلة، في ظل الارادة الجادة لمسؤولي البلدين.
وعبر الرئيس الايراني عن تمنياته لنظيره القرغيزي بموفور الصحة والسلامة، وللشعب القرغيزي بالازدهار والموفقية.
 
 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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