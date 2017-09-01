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|رقم الخبر: 201817
|تاريخ النشر: أيلول 01, 2017
|الوقت: 16:06
|الاقسام: محليات
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ايران تهنئ قرغيزيا بمناسبة ذكرى استقلالها
بعث الرئيس روحاني برقية تهنئة الى رئيس جمهورية قرغيزيا "ألمازبيك أتامباييف " بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.
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