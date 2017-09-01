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رقم الخبر: 201806 تاريخ النشر: أيلول 01, 2017 الوقت: 16:01 الاقسام: علوم و تکنولوجیا  
عالمة فرنسية تشيد بتقدم ايران في مجال إنتاج اللقاحات الطبية
على هامش الملتقی الـ18 لعلم الاحياء المجهري في طهران

عالمة فرنسية تشيد بتقدم ايران في مجال إنتاج اللقاحات الطبية

اشادت رئيسة قسم الابحاث الخاصة بمرض «السعال الاسود» في معهد باستور الفرنسي «نيكل غيزو»، بالانجازات العلمية في الجمهورية الاسلامية الايرانية علی صعيد انتاج اللقاحات الطبية؛ مؤكدة على ضرورة تعزيز المنظومات الرقابية لمضاعفة اداء اللقاحات.

ووصفت غيزو التي تزور ايران حاليا للمشاركة في الملتقی الدولي الثامن عشر لعلم الاحياء المجهري، وصفت المستوی العلمي في مجال انتاج اللقاحات في ايران بانه مميز؛ مشيدة بالتعاون في المجالات ذات الصلة بين ايران وفرنسا خلال السنوات الماضية وقالت بانه تحسن الی حد كبير.

يذكر ان الملتقی الدولي الثامن عشر لعلم الاحياء المجهري بدأ أعماله في 29 آب/اغسطس الجاري في طهران وانتهی يوم الخميس بمشاركة الاكاديميين والعلماء والخبراء من ايران ودول اجنبية.

وتضمن الملتقی 140 ورقة اضافة الی الورش التعليمية ومعرضا حول احدث المنتجات التكنولوجية والمخبرية.

 

 

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/ ارنا
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