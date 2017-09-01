حذرت دراسة جديدة من أن بعض المواد التي تدخل في صناعة الملابس وطلاء الأظافر تعرض خصوبة النساء للخطر.

وأشارت الدراسة التي أعدها باحثون في كلية هارفرد للصحة العامة أن هذه المواد مصنّعة من مادة الفوسفات العضوية التي تستخدم في صناعة الملابس وأقمشة الأثاث ومواد التنجيد المقاومة للحرائق وقد توجد أيضا في طلاء الأظافر ومقاعد السيارات والحشايا التي تستخدم في ممارسة اليوغا.

وفحص الباحثون 211 امرأة ذهبن إلى عيادة للخصوبة في ماساتشوستس لإجراء عمليات تلقيح صناعي.

وأظهرت الاختبارات ارتفاع مستويات ثلاث مواد تستخدم في مقاومة الحرائق في بول العينات.

وقلت فرص نجاح عملية الإخصاب بنسبة 10 في المئة لدى النساء اللاتي أثبتت الفحوص احتواء بولهن على أعلى مستويات من هذه المواد الكيماوية.

وقلت أيضا لديهن بنسبة 31 في المئة فرص زرع البويضة الملقحة في الرحم وتراجعت احتمالات إتمام الحمل لديهن بنسبة 41 في المئة واحتمالات ولادة طفل حي بنسبة 38 في المئة.

وقالت كورتني كاريغنان التي قادت فريق البحث «تشير النتائج إلى أن التعرض للمواد المقاومة للنيران ربما تكون أحد عوامل الخطر في عملية الإنجاب».

وأضافت «كما تعزز الأدلة التي تشير للحاجة إلى خفض استخدام هذه المواد المثبطة للنيران والبحث عن بدائل آمنة».