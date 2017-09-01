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رقم الخبر: 201780 تاريخ النشر: أيلول 01, 2017 الوقت: 11:07 الاقسام: رياضة  
الفارق يتقلص بين فروم ونيبالي بعد مرحلة صعبة بسباق إسبانيا

الفارق يتقلص بين فروم ونيبالي بعد مرحلة صعبة بسباق إسبانيا

حقق توماش مارتشينسكي ثاني انتصار له هذا الموسم في مراحل سباق إسبانيا للدراجات بعدما انتزع الفوز في المرحلة 12 الخميس بفارق 52 ثانية، بينما تقلص الفارق بين كريس فروم متصدر الترتيب العام وأقرب ملاحقيه إلى 20 ثانية بعد نهاية تعيسة للمرحلة.

وواجه فروم، المرشح للفوز بالسباق، مشكلة فنية مع تبقي 8 كيلومترات على نهاية المرحلة الممتدة لمسافة 160.1 كيلومتر من موتريل إلى أنتيكيرا لوس دولمونيس، ما أجبره على تغيير الدراجة.

وبعد وقت قصير، تعرض فروم لحادث تصادم ليصل لخط النهاية متراجعًا بفارق 52 ثانية، خلف ألبرتو كونتادور الذي كان الأقوى ضمن مجموعة الصدارة.

وخسر البريطاني فروم 20 ثانية أمام أقرب ملاحقيه فينشنزو نيبالي، لكنه لا يزال في الصدارة بفارق 59 ثانية عن منافسه الإيطالي الذي يبدو أنه يستغل حالته البدنية الأفضل من فروم بطل سباق فرنسا بعدما غاب عن منافسات السباق الأشهر.

 
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مصدر الخبر: الاخبار كووره
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