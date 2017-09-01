تعادلت اوروجواي بدون أهداف مع ضيفتها الارجنتين في تصفيات كأس العالم لكرة القدم 2018 في امريكا الجنوبية الخميس وهي نتيجة تعني أن المنتخبين ما زالا لم يتأهلا رسميا إلى النهائيات في روسيا.

وكانت صاحبة الأرض الأفضل في الشوط الأول بينما تفوقت الارجنتين في الشوط الثاني لكن بلا خطورة على مرمى أي منهما.

والغى الحكم هدفا لاوروجواي سجله دييجو رودين بداعي التسلل في الشوط الأول ومرت تسديدة لويس سواريز من 45 ياردة من فوق سيرجيو روميرو حارس الارجنتين فوق العارضة بقليل.

وانتهت المباريات الاخرى بالنتائج الاتية:

فنزويلا صفر – كولومبيا صفر

تشيلي صفر – باراجواي 3

البرازيل 2 – الاكوادور صفر

بيرو 2 – بوليفيا 1