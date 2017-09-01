تعادل منتخب ايران لكرة القدم مع نظيره الكوري الجنوبي 0-0 يوم الخميس على ستاد كأس العالم في سيؤول، ضمن الجولة التاسعة من منافسات المجموعة الأولى في الدور الثالث من التصفيات الآسيوية لكأس العالم روسيا 2018

وتبادل الفريقان المحاولات الهجومية خلال المباراة دون أن ينجح أي منهما في التسجيل، وأكمل منتخب إيران المباراة بعشرة لاعبين عقب طرد المدافع سعيد عزت اللهي في الدقيقة 52.

وشهدت بقية المباريات ضمن ذات المجموعة يوم الخميس أيضاً، فوز سوريا على قطر 3-1 على ستاد هانغ جيبات في مدينة ميلاكا الماليزية، والصين على أوزبكستان 1-0 على ستاد مدينة ووهان.

وحافظ المنتخب الإيراني على صدارة ترتيب المجموعة برصيد 21 نقطة من تسع مباريات، مقابل 14 نقطة لكوريا الجنوبية و12 لكل من سوريا وأوزبكستان و9 للصين و7 لقطر، حيث ضمن منتخب إيران التأهل إلى كأس العالم.

ويتأهل أول فريقين من كل مجموعة مباشرة إلى نهائيات كأس العالم، في حين يتواجه الفريقين الحاصلين على المركز الثالث ضمن الملحق الآسيوي من أجل تحديد الفريق المتأهل إلى الملحق العالمي لمواجهة رابع تصفيات منطقة كونكاكاف.

ويطمح منتخب كوريا الجنوبية في إبقاء فرصته بالتأهل المباشر إلى كأس العالم، بالاعتماد على سجله المميز في المباريات على أرضه، بعدما حقق أربعة انتصارات.

من جهته خاض منتخب إيران المباراة بغياب المهاجم سردار أزمون بسبب الإيقاف، علماً بأن الفريق لم يتلق أي خسارة لغاية الآن في الدور الثالث من التصفيات، ولم تتلق شباكه أي هدف، وهو انجاز لم يحققه أي فريق بالعالم .

وتقام مباريات الجولة العاشرة والأخيرة من منافسات المجموعة يوم 5 أيلول/سبتمبر المقبل، حيث تلتقي قطر مع الصين في الدوحة، وإيران مع سوريا في طهران، وأوزبكستان مع كوريا الجنوبية في طشقند.

وكانت نتائج مباريات المجموعة الثانية كالتالي:

الامارات 2 – السعودية 1

تايلند 1 – العراق 2

اليابان 2 – استراليا صفر

من جهة أخرى قال مدرب المنتخب الايراني "كارلوس كي روش"، قدم المنتخبان الايراني والكوري جنوبي مباراة جيدة، وانا افتخر بأداء لاعبي المنتخب الايراني.

وأفادت وكالة تسنيم للانباء ان مدرب المنتخب الايراني قال عقب انتهاء اللقاء الذي جمع منتخبي ايران وكوريا الجنوبية بالتعادل السلبي، اهنأ مشجعي منتخب كوريا الجنوبية، ان كلا المنتخبين قدما لعباً مميزاً كان يستحق المشاهدة.

واعرب كي روش عن سعادته لتقديم لاعبي منتخب ايران لعبة مميزة قائلا كان هذا اللقاء صعبا بالنسبة لي لان منتخب كوريا لعب بشكل جيد جداً.

ونوه مدرب المنتخب الايراني الى ان لاعبي المنتخب الايراني لعبوا بمعنويات مضاعفة رغم اخراج اللاعب عزت اللهي من المنتخب الايراني.

وحول اللقاء المقبل مع منتخب سوريا، قال كي روش، اولا اريد ان اقدم التهاني لاداء المنتخب السوري في هذه المنافسات، ان هذا المنتخب يقدم اداء جيدا رغم الاوضاع التي يعيشها بلاده، لست مستغربا من فوز المنتخب السوري لانني شاهدت اداء المنتخب السوري خلال لقائنا السابق، بالتأكيد سنلعب بقوة امام منتخب سوريا يوم الثلاثاء المقبل.