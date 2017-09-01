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رقم الخبر: 201777 تاريخ النشر: أيلول 01, 2017 الوقت: 11:05 الاقسام: رياضة  
الإيراني "قاسمي" أفضل هداف في بطولة أندية العالم لكرة اليد

الإيراني "قاسمي" أفضل هداف في بطولة أندية العالم لكرة اليد

نال الايراني محمد قاسمي لقب أفضل هداف بكأس العالم لكرة اليد التي استضافتها قطر وتوّج بها فريق برشلونة الاسباني الاثنين الماضي.

وشارك قاسمي في البطولة، بصفوف فريقه نفط وغاز كجساران الايراني، وسجل 24 هدفا ليفوز بجائزة أفضل هداف.

وحصل فريق كجساران الايراني على المركز السابع، فيما حصد برشلونة الميدالية الذهبية للبطولة بجانب جائزة مالية قدرها 400 ألف دولار، في حين حصل "فوخس" برلين على 200 ألف دولار جائزة المركز الثاني ، وحصل "فاردار" المقدوني على 150 ألف دولار جائزة المركز الثالث. 

 

 
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مصدر الخبر: فارس للانباء
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