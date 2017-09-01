وشارك قاسمي في البطولة، بصفوف فريقه نفط وغاز كجساران الايراني، وسجل 24 هدفا ليفوز بجائزة أفضل هداف.

وحصل فريق كجساران الايراني على المركز السابع، فيما حصد برشلونة الميدالية الذهبية للبطولة بجانب جائزة مالية قدرها 400 ألف دولار، في حين حصل "فوخس" برلين على 200 ألف دولار جائزة المركز الثاني ، وحصل "فاردار" المقدوني على 150 ألف دولار جائزة المركز الثالث.