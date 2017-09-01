شارك الحجاج الايرانيون الذين تواجدوا في صعيد عرفات منذ يوم الأربعاء بحماس في مراسم البراءة من المشركين التي جرت الخميس.

وقد تلى نداء قائد الثورة الاسلامية الامام الخامنئي في هذه المراسم من قبل ممثل الولي الفقيه رئيس بعثة الحج الايرانية حجة الاسلام سيد علي قاضي عسكر.

وكان الحضور كبيرا من قبل الحجاج بحيث غصت بهم خيمة بعثة سماحة قائد الثورة الاسلامية في صعيد عرفات.

ومن الفقرات المهمة لهذه المراسم، الشعارات التي اطلقها الحجاج بقبضات مشدودة ضد الاستكبار العالمي والبراءة من المشركين.



كما رفعت يافطات كتب عليها "الموت لاميركا" و"الموت لاسرائيل" و"يا ايها المسلمون اتحدوا، اتحدوا".



وكانت البراءة من المشركين والاستكبار والصهيونية واميركا والكيان الصهيوني، من المحاور الاخرى لشعارات الحجاج في هذه المراسم.



ومن الشعارات الاخرى التي رددها الحجاج:

"نحن شعب صامد كالجبل الاشم، نحمي المظلومين ونعادي الظالمين" و"الكيان الصهيوني جرثومة الفساد، الاسلام في جهاد دائم ضد الصهاينة" و"اليوم يوم المجد والفخر، يوم هزيمة وموت الاستكبار" و"كلمة روح الله الخالدة، اميركا هي ام الفساد في القرن" و"براءة المسلمين من عمل المشركين، براءة المسلمين من عمل الظالمين" و"تبت يد الكافرين من بلد المسلمين، تبت يد الظالمين من بلد المؤمنين".





