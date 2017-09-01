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|رقم الخبر: 201775
|تاريخ النشر: آب 31, 2017
|الوقت: 22:24
|الاقسام: محليات
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في إتصال هاتفي؛
ظريف ولافروف يستعرضان الاتفاق النووي والتطورات السورية
تباحث وزير الخارجية محمد جواد ظريف ونظيره الروسي سيرغي لافروف خلال اتصال هاتفي؛ بشأن القضايا ذات الصلة بخطة العمل المشترك الشاملة (الاتفاق النووي)، ومستجدات الساحة السورية.
واصدرت الخارجية الروسية الخميس بيانا اعلنت فيه ان المحادثات بين ظريف ولافروف تركزت على تنفيذ الاتفاق النووي وتسوية الازمة في سوريا وفقا للتوافقات الحاصلة في آستانة.
يذكر ان المحادثات التي استضافتها العاصمة الكازاخية آستانة بين ايران وروسيا وتركيا، توصلت الى تشكيل مناطق امنة في سوريا بما يؤدي الى دعم عملية وقف اطلاق النار المستدام في هذا البلد.
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