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رقم الخبر: 201775 تاريخ النشر: آب 31, 2017 الوقت: 22:24 الاقسام: محليات  
ظريف ولافروف يستعرضان الاتفاق النووي والتطورات السورية
في إتصال هاتفي؛

ظريف ولافروف يستعرضان الاتفاق النووي والتطورات السورية

تباحث وزير الخارجية محمد جواد ظريف ونظيره الروسي سيرغي لافروف خلال اتصال هاتفي؛ بشأن القضايا ذات الصلة بخطة العمل المشترك الشاملة (الاتفاق النووي)، ومستجدات الساحة السورية.

واصدرت الخارجية الروسية الخميس بيانا اعلنت فيه ان المحادثات بين ظريف ولافروف تركزت على تنفيذ الاتفاق النووي وتسوية الازمة في سوريا وفقا للتوافقات الحاصلة في آستانة.
يذكر ان المحادثات التي استضافتها العاصمة الكازاخية آستانة بين ايران وروسيا وتركيا، توصلت الى تشكيل مناطق امنة في سوريا بما يؤدي الى دعم عملية وقف اطلاق النار المستدام في هذا البلد.

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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