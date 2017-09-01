واصدرت الخارجية الروسية الخميس بيانا اعلنت فيه ان المحادثات بين ظريف ولافروف تركزت على تنفيذ الاتفاق النووي وتسوية الازمة في سوريا وفقا للتوافقات الحاصلة في آستانة.

يذكر ان المحادثات التي استضافتها العاصمة الكازاخية آستانة بين ايران وروسيا وتركيا، توصلت الى تشكيل مناطق امنة في سوريا بما يؤدي الى دعم عملية وقف اطلاق النار المستدام في هذا البلد.