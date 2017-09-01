واكد لاريجاني في بيان له بالمناسبة ان مناسك الحج الابراهيمية فريضة منقطعة النظير وتشكل نموذجا للوحدة والانسجام بين المسلمين .

وجاء في جانب اخر من بيان رئيس مجلس الشورى الاسلامي، ان 'التعاليم الاسلامية تعلمنا بان احد الاهداف الرئيسية من الحج تكمن في ارساء التفاهم وتعزيز الاخوة بين المسلمين ونبذ الخلافات والفرقة لكونها من ضرورات الامة الاسلامية'.

واكد لاريجاني ضرورة دعم الحوار المؤثر والبناء بين المجالس النيابية في دول العالم الاسلامي وذلك في ضوء الظروف الحساسة الراهنة التي تعيشها الامة؛ وبما يصب في حل الازمات الاقليمية ومكافحة التطرف والارهاب.

واعلن رئيس السلطة التشريعية في ايران دعم البرلمان الايراني لكافة الاجراءات الهادفة الى تعزيز روح الاخوة والتماسك الاسلامي وتعزيز التعاون بين الدول الاسلامية.

وخلص الى القول ' اني على ثقة كبيرة بانه يمكن ومن خلال الجهود المشتركة، ازالة المشكلات التي تعصف بالعالم الاسلامي اليوم، لكي تستعيد الامة المكانة التي تليق بها في العلاقات الدولية'.