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رقم الخبر: 201774 تاريخ النشر: آب 31, 2017 الوقت: 22:18 الاقسام: محليات  
لاريجاني يدعو لتعزيز الحوار البناء بين البرلمانات الاسلامية
في رسالة التهنئة الى نظرائه المسلمين بمناسبة 'الأضحى' المبارك؛

لاريجاني يدعو لتعزيز الحوار البناء بين البرلمانات الاسلامية

هنأ رئيس مجلس الشورى الاسلامي علي لاريجاني رؤساء البرلمانات وعددا من شخصيات العالم الاسلامي بمناسبة عيد الأضحى المبارك؛ داعيا الى توفير ظروف الحوار المؤثر والبناء بين البرلمانات الاسلامية لكونه يضطلع بدور هام في حل الازمات الاقليمية ومكافحة التطرف والارهاب.

واكد لاريجاني في بيان له بالمناسبة ان مناسك الحج الابراهيمية فريضة منقطعة النظير وتشكل نموذجا للوحدة والانسجام بين المسلمين .
وجاء في جانب اخر من بيان رئيس مجلس الشورى الاسلامي، ان 'التعاليم الاسلامية تعلمنا بان احد الاهداف الرئيسية من الحج تكمن في ارساء التفاهم وتعزيز الاخوة بين المسلمين ونبذ الخلافات والفرقة لكونها من ضرورات الامة الاسلامية'.
واكد لاريجاني ضرورة دعم الحوار المؤثر والبناء بين المجالس النيابية في دول العالم الاسلامي وذلك في ضوء الظروف الحساسة الراهنة التي تعيشها الامة؛ وبما يصب في حل الازمات الاقليمية ومكافحة التطرف والارهاب.
واعلن رئيس السلطة التشريعية في ايران دعم البرلمان الايراني لكافة الاجراءات الهادفة الى تعزيز روح الاخوة والتماسك الاسلامي وتعزيز التعاون بين الدول الاسلامية.
وخلص الى القول ' اني على ثقة كبيرة بانه يمكن ومن خلال الجهود المشتركة، ازالة المشكلات التي تعصف بالعالم الاسلامي اليوم، لكي تستعيد الامة المكانة التي تليق بها في العلاقات الدولية'.

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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