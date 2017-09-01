  • الجمعة ٩ ذی حجّه ١٤٣٨
  • الجمعة , سبتمبر 01, 2017
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 201773 تاريخ النشر: آب 31, 2017 الوقت: 22:09 الاقسام: محليات  
جهانغيري يهنئ الحكومات والشعوب الاسلامية بعيد الأضحى المبارك

جهانغيري يهنئ الحكومات والشعوب الاسلامية بعيد الأضحى المبارك

وجّه النائب الاول لرئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية اسحاق جهانغيري برقيات منفصلة الى نظرائه في الدول الاسلامية، مهنئا الحكومات والشعوب الاسلامية بعيد الأضحى المبارك.

واعتبر جهانغيري في برقيات التهنئة هذه، عيد الأضحى تجسيدا لاخلص مظاهر التضحية والعبودية لله، مهنئا الحكومات والشعوب الاسلامية بهذه المناسبة العطرة.
واعرب النائب الأول للرئيس الايراني عن امله بان نتمكن ببركة هذا العيد المبارك والاستعانة بالباري تعالى وانتهاج تعاليم النبي الاكرم (ص)، من نشر السلام والاستقرار والتعاطف والتضامن بين الدول الاسلامية وان نزيل الاثار الناجمة عن الحرب والعنف والارهاب من جميع الاراضي الاسلامية.

 

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی
جمیع الحقوق القانونیة لهذا الموقع محفوظة لموسسة ایران و صحیفة الوفاق ولا مانع من استخدام ما نشر في الموقع بشرط ذکر المصدر
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/1209 sec