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|رقم الخبر: 201773
|تاريخ النشر: آب 31, 2017
|الوقت: 22:09
|الاقسام: محليات
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جهانغيري يهنئ الحكومات والشعوب الاسلامية بعيد الأضحى المبارك
وجّه النائب الاول لرئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية اسحاق جهانغيري برقيات منفصلة الى نظرائه في الدول الاسلامية، مهنئا الحكومات والشعوب الاسلامية بعيد الأضحى المبارك.
واعتبر جهانغيري في برقيات التهنئة هذه، عيد الأضحى تجسيدا لاخلص مظاهر التضحية والعبودية لله، مهنئا الحكومات والشعوب الاسلامية بهذه المناسبة العطرة.
واعرب النائب الأول للرئيس الايراني عن امله بان نتمكن ببركة هذا العيد المبارك والاستعانة بالباري تعالى وانتهاج تعاليم النبي الاكرم (ص)، من نشر السلام والاستقرار والتعاطف والتضامن بين الدول الاسلامية وان نزيل الاثار الناجمة عن الحرب والعنف والارهاب من جميع الاراضي الاسلامية.
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