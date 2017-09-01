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رقم الخبر: 201772 تاريخ النشر: آب 31, 2017 الوقت: 21:54 الاقسام: محليات  
الرئيس روحاني: اتطلع الى مضاعفة الجهود بين المفكرين الاسلاميين والدول كافة لاعادة السلام الى البلدان الاسلامية
مهنئا زعماء العالم الاسلامي بمناسبة عيد الاضحى المبارك؛

الرئيس روحاني: اتطلع الى مضاعفة الجهود بين المفكرين الاسلاميين والدول كافة لاعادة السلام الى البلدان الاسلامية

* بعث رئيس الجمهورية حجة الاسلام حسن روحاني برقيات تهنئة منفصلة الى رؤساء الدول الاسلامية بمناسبة عيد الاضحى المبارك (1438)

بعث رئيس الجمهورية حجة الاسلام حسن روحاني برقيات تهنئة منفصلة الى رؤساء الدول الاسلامية بمناسبة عيد الاضحى المبارك (1438)؛ متطلعا فيها الى اعادة السلام والهدوء للعالم الاسلامي من خلال مضاعفة الجهود الجماعية بين كافة الدول والمفكرين الاسلاميين.
وقال روحاني في برقيات التهنة هذه، 'اتمنى (ونحن) على اعتاب هذا العيد المبارك وبفضل الالطاف الالهئية غير المتناهية ومن خلال مضاعفة الجهود من جانب كافة الدول والمفكرين الاسلاميين ان نستطيع في اعادة السلام والهدوء الى الدول الاسلامية'.
وتطلع الرئيس روحاني في برقيات التهنئة ايضا، الى تحرّر بلدان العالم الاسلامي من مخاطر العنف والحروب والارهاب التي خلفها المغطرسون لمستضعفي المناطق المتأزمة في دول العالم الاسلامي؛ وبما يسمح تقديم صورة جميلة عن الاسلام المحمدي (ص) الاصيل الى العالم؛ 'هذا الذي يبشّر بالرحمة والسلام والتفاهم والتعايش السلمي والعدالة'.
وفي الختام سأل روحاني الباري تعالى بان ينعم على الشعوب الاسلامية بالسلام والعدل والمودة والاخوة والازدهار.

 
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