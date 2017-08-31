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رقم الخبر: 201771 تاريخ النشر: آب 31, 2017 الوقت: 21:43 الاقسام: عربيات  
المهندس للسيد نصرالله: المقاومة في لبنان والحشد الشعبي بالعراق جبهة واحدة ضد الإرهاب

المهندس للسيد نصرالله: المقاومة في لبنان والحشد الشعبي بالعراق جبهة واحدة ضد الإرهاب

وجه نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس رسالة لأمين عام حزب الله السيد حسن نصرالله، أكد فيها أن المقاومة الإسلامية في لبنان والحشد الشعبي في العراق جبهة واحدة في مواجهة سواتر الإرهاب والغلو والصهيونية.

وفي رسالة وجهها الخميس، قال المهندس:

سيد المقاومة وروحها وخبرها الأول .. وقيامة الرصاص ..وعنفوان الحدود
لامعنى لمقاومة لست سيدها ولاقيمة لممانعة لست رسولها ونصها ومنطلقها
تعلمنا منك كيف نمضي بالمسيرة ومن شهداء الحزب على تراب #العراق كيف نحتضن التراب مضمخاً بقيمة الدم المشترك.
قبل أكثر من ثلاثة عقود كانت الشرارة واليوم تحولت “الانطلاقة” إلى مشروع حرية ورجالك مشاعل تحرير..
نحن وإياك على صراط الله الاعظم جبهة واحدة في مواجهة سواتر التطرف ومنابر الغلو وخنادق الصهيونية..
شعبك المقاوم واتباعك وجمهورك وعشاق دربك ماضون على نهجك في مسيرة لا تحدها حدود ولا يوقفها إرجاف المرجفين.
سماحة السيد
كنت ولازلت وستبقى عنوان المجد ومشروع الرفض الواعي وكنا ولازلنا وسنبقى معكم في نفس المشروع الممتد من السماء إلى الأرض.
سيد المقاومة.. كلنا معك
أبو مهدي المهندس
31/08/2017


 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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