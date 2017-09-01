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رقم الخبر: 201770 تاريخ النشر: آب 31, 2017 الوقت: 21:38 الاقسام: عربيات  
العبادي يعلن تحرير محافظة نينوى بالكامل

العبادي يعلن تحرير محافظة نينوى بالكامل

أعلن رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة في العراق حيدر العبادي، الخميس، عن تحرير محافظة نينوى بالكامل من سيطرة تنظيم “داعش” الإجرامي بعد تحرير مدينة تلعفر آخر معاقل التنظيم الإرهابي في المحافظة، فيما أكد مواصلة العزيمة لتحرير كل شبر من ارض العراق.

وقال العبادي في بيان تلقت /المعلومة/، نسخة منه: “ها قد اكتملت الفرحة وتم النصر واصبحت محافظة نينوى بكاملها بيد قواتنا البطلة”، مشيرا إلى أن “تلعفر الصامدة التحقت بالموصل المحررة وعادت الى ارض الوطن ، حيث تم خلال الايام الماضية القضاء على ارهابيي داعش وسحقهم في العياضية والمناطق الأخرى وعدم السماح لهم بالهرب، وهذا هو موقفنا الثابت والحازم من هؤلاء المجرمين الذين يشكل وجودهم في اي مكان تهديدا لكل شعوب المنطقة والعالم”.

وأضاف العبادي، “لقد تحررت تلعفر العزيزة وارتفعت راية العراق مرة اخرى بسواعد المقاتلين العراقيين الابطال من الجيش والشرطة الاتحادية وجهاز مكافحة الارهاب والحشد الشعبي والرد السريع وابناء تلعفر”.

وخاطب العبادي عناصر داعش قائلا “اينما تكونوا فنحن قادمون للتحرير وليس امامكم غير الموت او الاستسلام”، متعهدا لابناء الشعب العراقي بأننا “سنواصل بالعزيمة والهمة نفسها تحرير كل شبر من ارض العراق وصحاريه”.

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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