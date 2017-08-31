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رقم الخبر: 201765 تاريخ النشر: آب 30, 2017 الوقت: 20:13 الاقسام: عربيات  
توقف الإنتاج في ثلاثة حقول نفطية في ليبيا
حرس السواحل ينقذ أكثر من 300 مهاجر غير شرعي غربي طرابلس

توقف الإنتاج في ثلاثة حقول نفطية في ليبيا

أعلنت المؤسسة الوطنية الليبية للنفط الأربعاء أن إنتاج النفط توقف منذ بضعة أيام في ثلاثة حقول نفطية في غرب ليبيا، بعد قيام ميليشيا مسلحة باقفال خط أنابيب لنقل النفط.

وأوضحت المؤسسة في بيان ان الإنتاج الذي كان يقترب من مليون برميل في اليوم قبل الحادثة الاخيرة، إنخفض بنحو 360 الف برميل يوميا بعد اقفال خط الأنابيب.

وقال رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله في البيان ان ميليشيا اجرامية قامت في التاسع عشر من آب/اغسطس بإغلاق صمام الرياينة في خط أنابيب النفط الخام الرابط بين حقل الشرارة النفطي والزاوية بشكل غير شرعي ما أدى إلى خفض الإنتاج بنحو 283 ألف برميل يوميا".

وكانت ليبيا تنتج نحو 6/1 مليون برميل يوميا قبل سقوط نظام معمر القذافي عام 2011.

تمكنت أجهزة حرس السواحل الليبي الثلاثاء، من إنقاذ أكثر من 300 مهاجر غير شرعي كانوا في عرض البحر قبالة العاصمة طرابلس.

وقال المتحدث باسم القوات البحرية الليبية ، في تصريحات صحفية، إن حرس السواحل أنقذ الثلاثاء 140 مهاجرا غير شرعي غربي طرابلس كانوا على قارب مطاطي بالإضافة لمجموعة أخرى تضمنت 164 مهاجرا قبالة صبراتة بينهم سبع نساء وستة أطفال من دول أفريقية ومصر والمغرب وتونس.

 
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مصدر الخبر: طرابلس- ليبيا/وكالات
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