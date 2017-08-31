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رقم الخبر: 201764 تاريخ النشر: آب 30, 2017 الوقت: 20:08 الاقسام: عربيات  
الصحة الجزائرية: آثار تجارب فرنسا النووية بالبلاد ستستمر لعقود

الصحة الجزائرية: آثار تجارب فرنسا النووية بالبلاد ستستمر لعقود

أكد رئيس الهيئة الوطنية لترقية الصحة وتطوير البحث، مصطفى خياطي، أن الجزائر ستظل تعاني من الآثار المدمرة للتجارب النووية الفرنسية لعقود من الزمن، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الجزائرية.

وقال السيد خياطي خلال ندوة تاريخية نظمها المتحف الوطني للمجاهد بمناسبة إحياء اليوم العالمي لمناهضة التجارب النووية المصادف ل29 آوت من كل سنة، أن الآثار المدمرة للتجارب والتفجيرات النووية التي أجرتها فرنسا بالجزائر ستبقى لعقود من الزمن.

وأوضح ذات المتدخل أن استخدام فرنسا لمواد كيمائية على غرار البلوتونيوم في تنفيذ  تجاربها النووية أدى الى ظهور عدة أمراض سرطانية جلدية وتنفسية لسكان المناطق التي شهدت هذه التفجيرات التي وصفها السيد خياطي بالوحشية وصنفها في خانة الجرائم ضد الإنسانية.

 
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مصدر الخبر: الجزائر/وكالات
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