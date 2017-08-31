مصر.. إحالة 4 متهمين للمفتي بقضية ملهى الصياد قالت مصادر قضائية إن محكمة مصرية أحالت، الثلاثاء، أوراق أربعة متهمين في قضية حرق ملهي ليلي ومقتل 17 من رواده والعاملين فيه، إلى المفتي تمهيدا للحكم بإعدامهم.