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رقم الخبر: 201763 تاريخ النشر: آب 30, 2017 الوقت: 20:02 الاقسام: عربيات  
مصر.. إحالة 4 متهمين للمفتي بقضية ملهى الصياد

مصر.. إحالة 4 متهمين للمفتي بقضية ملهى الصياد

قالت مصادر قضائية إن محكمة مصرية أحالت، الثلاثاء، أوراق أربعة متهمين في قضية حرق ملهي ليلي ومقتل 17 من رواده والعاملين فيه، إلى المفتي تمهيدا للحكم بإعدامهم.

واتهمت النيابة العامة الأربعة بمهاجمة ملهى الصياد في مدينة الجيزة المجاورة للقاهرة في الرابع من ديسمبر 2015 بزجاجتين حارقتين على الأقل مما أدى لاحتراق الملهى وسقوط القتلى.

ووجهت النيابة للمتهمين الأربعة تهم القتل العمد وحمل مواد حارقة.

ونقلت رويترز عن مصدر إن محكمة جنايات الجيزة حددت جلسة25  ديسمبر للنطق بالحكم.

 
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مصدر الخبر: القاهرة/وكالات
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