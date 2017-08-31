أعلن الرئيس اللبناني ميشال عون، الأربعاء، الانتصار على تنظيم "داعش" التكفيري في معركة "فجر الجرود".

وقال عون خلال مؤتمر صحفي صباح الأربعاء: المقاومة بتحريرها جرود عرسال أسقطت الخطوط الحمراء بشأن تحرير كافة الجرود.. انتصرنا على الإرهاب وكان نصرًا مشرفًا.

وأضاف الرئيس اللبناني أن "الجيش اللبناني أثبت قوته وتميز بمستوى القتال المهني، وحقق ما عجزت عنه جيوش العالم".

وكان قائد الجيش اللبناني، العماد جوزيف عون، أعلن رسميًا، في وقت سابق من صباح الأربعاء، انتهاء عملية "فجر الجرود"، التي بدأت قبل 10 أيام، ضد تنظيم "داعش" التكفيري في أطراف بلدات لبنانية، قرب الحدود مع سوريا.

وتوجّه قائد الجيش اللبناني، في أمر إلى العسكريين، قائلًا: "وبعد أن أنهيتم عملية فجر الجرود التي حققتم فيها انتصارًا حاسمًا على الإرهاب بطرده من جرود (بلدتي) رأس بعلبك والقاع، تعود هذه المنطقة العزيزة إلى كنف السيادة الوطنية، معمّدةً بدماء رفاقكم الشهداء والجرحى وبعرق جباهكم الشامخة".