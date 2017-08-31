الأمين العام للأمم المتحدة يدعو الى رفع الحصار عن قطاع غزة

دعا الامين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريش الأربعاء لرفع الحصار عن قطاع غزة بعد زيارته الى القطاع المحاصر الذي يعاني “إحدى أشد الازمات الانسانية ماساوية” بحسب قوله.

وقال غوتيريش “انا متأثر للغاية لوجودي في غزة اليوم. ولرؤيتي للأسف احدى اشد الازمات الانسانية مأساوية التي شاهدتها منذ سنوات في اطار عملي كانساني في الامم المتحدة”.

من جانب آخر تسببت قطعة نقدية نشر رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، صورتها على صفحته على "فيسبوك"، وادعى أنها تعود إلى زمن الهيكل الثاني، في جعله موضوعا للسخرية بعدما تبين أنها مزيفة، حسبما ذكرت شبكة روسيا اليوم.

وقد سارعت صفحة رئيس الحكومة الإسرائيلية إلى حذف ما نشره نتنياهو. وكشفت وسائل إعلام إسرائيلية أن القطعة معدنية، صكها متحف إسرائيلي قبل 15 عاما، وهي عبارة عن تذكار للأطفال.

وكان نتنياهو أرفق، في صفحته على "فيسبوك"، الصورة بنص، قال فيه: "اكتشاف ذو قيمة، وهو دليل آخر على الارتباط العميق بين شعب" إسرائيل" والقدس والهيكل والمستوطنات ويهودا والسامرة".

ونقلت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية عن أحد خبراء الآثار والقطع النقدية في المتحف الإسرائيلي، حاييم جيتلر، قوله: "لا يوجد أي احتمال بأن تكون القطعة حقيقية، إنها ليست عملة قديمة، وحتى اعتبارها عملة هو بمثابة مبالغة".

وأضافت الصحيفة أن القطعة المعدنية كانت قد عثرت عليها طفلة من سكان مستوطنة "حلميش"، شمالي رام الله، وسط الضفة الغربية المحتلة، الأسبوع الماضي.

وليست هذه المرة الأولى، التي يضع فيها نتنياهو نفسه في موقف محرج، يثير سخرية الصحافة. فقد أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي، أثناء لقاء جمعه بالبابا فرانسيس، أن يسوع المسيح، النبي عيسى، كان يتكلم العبرية، ما دفع البابا إلى الرد فورا والقول "الآرامية"، في إشارة إلى عدم صحة المعلومة التي حاول نتنياهو الترويج لها.

على المستوى الأمني شنت قوات العدو الصهيوني، ليلة الثلاثاء وفجرالأربعاء، حملة اعتقال ودهم في عدد من مدن فلسطينية بالضفة الغربيةوالقدس المحتلتين.

وأفادت وكالة "فلسطين الآن" نقلا عن مصادر محلية وأمنية أن قوات العدو اعتقلت 16 مواطنا فلسطينيا من مدن بيت لحم والخليل والقدس ورام الله المحتلة.

فمن مدينة بيت لحم، اعتقلت قوات العدو ثلاثة شبان من منازلهم، إضافة لاعتقالها شاب من مخيم الدهيشة.

واعتقلت تلك القوات شابا، من قرية بيت ريما برام الله، كما اعتقلت شاب خلال اقتحامها لبلدة دورا جنوب الخليل.

كما اعتقلت قوات العدو فتاة وشابا من منزليهما في دورا جنوب الخليل.

ومن مدينة القدس المحتلة، اعتقلت القوات الصهيونية شابا، بعد اقتحامها بلدة أبو ديس، إضافة لاعتقالها فتى في حي باب حطة عقب انتهاء فترة حبسه المنزلي.

وفي غضون ذلك هدمت الجرافات الصهيونية، صباح الأربعاء، منزل عائلة مواطن فلسطيني في مدينة اللد، بذريعة البناء دون تراخيص.

وبحسب وكالة "فلسطين اليوم" شرعت جرافات العدو الصهيوني، وتحت حماية معززة لقوات الشرطة والوحدات الخاصة بهدم منزل المواطن سند الفقير في شارع يوسف تال في اللد، بعد أن اقتحمت الحي فجرا، وفرضت على المنطقة حصارا وطوقا محكما حتى الانتهاء من عملية الهدم.

وصباح الاربعاء نفذت البلدية تهديدها بهدم أساسات المنزل بحراسة الشرطة وتغريم العائلة مبلغ 150 ألف شيكل رسوم جرافات الهدم وأفراد الشرطة الذين وفروا الحماية للجرافات.