اتهمت البحرين عبر "وكالة الأنباء الرسمية"، دولة قطر بالوقوف رسميا خلف الدعوة إلى التظاهر في دوار "اللؤلؤة" في شباط/فبراير 2011.

وتشتري طائرتين حربيتين من بريطانيا ومخاوف من استخدامهما في قصف اليمن

وزعمت "وكالة أنباء البحرين" أن صاحب حساب "صاحب الأحبار" في ملتقى البحرين "بحرين أونلاين"، الذي كان صاحب فكرة الاعتصام والتظاهر في دوار "اللؤلؤة"، هو شخص مقيم في قطر.

وتابعت ادّعاءاتها "تتبعت أجهزة البحث والتحري والأمن الإلكتروني البحرينية ذلك الحساب، والذي تبين إنشاؤه في قطر بعد الرجوع إلى رقم بروتوكول الإنترنت أو ما يعرف بالـ " IP " الحقيقي الخاص بمزود الخدمة".

وأكملت الوكالة البحرينية "تم رصد دخول كثيف من قبل جهات حكومية قطرية مثل الديوان الأميري والحرس الأميري ووزارة الداخلية القطرية لمواقع ومنتديات سياسية بحرينية في نفس الوقت الذي كانت حسابات مشبوهة مثل حساب "صاحب الأحبار" يبث سمومه من قطر".

يذكر أن حساب "صاحب الأحبار" هو الذي دعا للتجمع في دوار اللؤلؤة الذي شهد اعتصاما شارك فيه أكثر من 200 ألف متظاهر، طالبوا بوضع حد لنفوذ أسرة آل خليفة، وبتحقيق تداول سلمي للسلطة.

وقد قمعت قوات الأمن البحرينية الاحتجاجات المطالبة بالديمقراطية باستخدامها القوة والعنف بمساعدة سعودية وإماراتية.

من جانب آخر كشف موقع بريطاني عن أنّ "الحكومة البريطانية تتعرض للهجوم بسبب بيع طائرات تابعة للقوات الجوية الملكية إلى البحرين، وسط مخاوف من استخدامها في القصف المميت الذي تقوده السعودية على اليمن".

وقال الموقع إن البحرين اشترت طائرتين من نوع ex-RAF C-130J Hercules من وزارة الدّفاع البريطانية، في جزء من الصفقة بين الحكومتين البريطانية والبحرينية، والتي تبلغ قيمتها 30 مليون جنيه استرليني. وكشف كذلك عن بيع 6 ملايين طلقة من ذخائر الجيش البريطاني إلى الجيش البحريني، وسط مخاوف لدى جمعيات حقوق الإنسان من استخدامها في حملة القمع المستمرة للبلاد ضد المعارضة.

وقال مصدر في القوات الجوية لموقع آي نيوز إن "البحرين أرسلت طائرات إف 16 إلى السعودية لدعم عملياتها في اليمن، ولذلك أعتقد أنّ طائرات سي-130 إس هذه ستُستَخدَم أيضًا لذلك [...]"

وكانت وزارة الّدفاع البريطانية قد أعلنت عن سلسلة من الصفقات والزيارات العسكرية مع دول الخليج الفارسي، ما زاد من غضب مناهضي تجارة الأسلحة.

وقال متحدث باسم الحكومة البريطانية إن "كل مبيعات الأسلحة تخضع لتقييم شديد، بما في ذلك في مجال حقوق الإنسان، وندير واحدًا من أقوى أنظمة مراقبة تصدير الأسلحة في العالم".

وفي سياق آخر أصدر "منتدى البحرين لحقوق الإنسان" تقريرًا خاصًا حول المحاكمة التي تعرض لها النائب البرلماني السابق عن كتلة "الوفاق الوطني الإسلامية" الشيخ حسن عيسى تحت عنوان "محاكمة الضمير تحت ذريعة الإرهاب" حيث صدر بحقه حكم بالسجن عشر سنوات بسبب نشاطه الديني والسياسي والاجتماعي.

ولفت التقرير إلى أن الشيخ حسن عيسى قضى وحتى هذه اللحظة أكثر من 700 يوم وهو محتجز في زنزانة انفرادية.

وأشار التقرير إلى أنّه: "يتبين من وقائع المحاكمة أن النيابة العامة وكذلك هيئة المحكمة قد انتهكت جملة من الحقوق والحريات التي يكفلها القانون الدولي والقانون البحريني، الأمر الذي أدى لعدم توافر المعايير الخاصة بالمحاكم العادلة في محاكمة الشيخ حسن عيسى وبقية المتهمين، كما أنّ الأسس الموضوعية للاحتجاز غائبة، ما يجعل اعتقاله تعسفيا وانتهاكا للحق في الحرية".