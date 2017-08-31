عبر الملك عبد الله الثاني، الثلاثاء 29 أغسطس/آب، من كندا، عن أمله في أن يتسع وقف إطلاق النار السائد في جنوب سوريا ليشمل أجزاء أخرى في البلاد ما يؤدي بالنهاية لاتفاق سلام.

وقال العاهل الأردني، خلال مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو: "في سوريا، نأمل أن يتم تطبيق تجربة وقف إطلاق النار بجنوب غربي البلاد في مناطق أخرى، تمهيدا لحل سياسي يضمن وحدة الأراضي السورية ويحقن دماء السوريين".

وفي نهاية زيارة الملك التي استمرت يومين، أعلن ترودو تخصيص 45.3 مليون دولار كندي (نحو 36.2 مليون دولار)، لدعم اللاجئين السوريين في الأردن، إلى جانب التنمية الاقتصادية، وتمكين المرأة في المملكة.

ميدانياً استشهد 10 أشخاص وأصيب 28 آخرون بجروح خلال محاولتهم الفرار من مناطق انتشار إرهابيي “داعش” في ريف دير الزور باتجاه محافظة الحسكة.

وذكر مراسل سانا في الحسكة الأربعاء، أنه وصلت إلى مشفى الحكمة في مدينة الحسكة جثامين 10 شهداء و28 جريحا وجميعهم من أهالي مدينة البوكمال جراء انفجار ألغام أرضية ب 3 سيارات كانت تقلهم عند مفرق قرية ابو خشب الواقعة على الحدود الإدارية بين محافظتي دير الزور والحسكة.

وأشار المراسل إلى أن الجرحى تتراوح أعمارهم بين 20 و 27 سنة بينهم طفلة 3 سنوات وامراتان حيث يتم حاليا تقديم العلاج اللازم لهم.

ويعمد تنظيم “داعش” الإرهابي إلى زرع العبوات الناسفة والألغام في الطرقات والشوارع لمنع أهالي ريف دير الزور من الهروب من مناطق انتشاره لاتخاذهم دروعا بشرية وذلك خوفا من تقدم الجيش العربي السوري والقوات الرديفة.

من جهة اخرى أفادت مصادر عسكرية سورية أن الجيش استعاد السيطرة الأربعاء على المخافر الحدودية من 165 وحتى 169ضمنا بريف دمشق الجنوبي الشرقي على الحدود السورية الأردنية، حيث تمت تصفية عدد من المسلحين فيما لاذ الباقون بالفرار باتجاه الشرق.

إلى ذلك دمر الجيش السوري مدعوما بالطيران الحربي مواقع وتحصينات “داعش ” في مدينة دير الزور وريفها ما أسفر عن مصرع عدد من التكفيريين وسط حالات فرار بين صفوف التكفيريين إلى ممارسة أعمال إجرامية انتقامية ضد الأهالي في مناطق انتشار المجاميع التكفيرية .

وذكرت وكالة سانا بان الطيران الحربي وسلاح المدفعية دمرا مقرات وأوكار “داعش” في غارات ورمايات دقيقة على تجمعاتهم وتحصيناتهم في منطقة البانوراما والثردة ومحيط المطار والمقابر وحويجة صكر وحيي الرشدية والحويقة.

وقالت إن الغارات الجوية والرمايات المدفعية طالت محاور تحرك ونقاط تجمع التكفيريين في قرى الحصان والجنينة وعياش والخريطة والطريف وعين البوجمعة بريف دير الزور.

وأضافت الوكالة أن وحدات من الجيش خاضت اشتباكات متقطعة مع مجموعات تكفيرية في البغيلية والرشدية والمقابر ومحيط المطار أسفرت عن القضاء على عدد من التكفيريين وإصابة آخرين.

كما نقلت وكالة سانا عن مصادر أهلية إفادتها عن فرار أكثر من 30 تكفيريا من التنظيم من مدينة البوكمال وقام التنظيم على إثرها بنصب حواجز في المدينة وعلى أطرافها بغية إلقاء القبض عليهم وزجهم عنوة في المعارك لتعويض النقص في صفوفه بعد خسائره الفادحة جراء عمليات الجيش السوري ضد تجمعاته وازدياد حالات الفرار بين صفوفه.

* تبادل لإطلاق النار بين فصائل مدعومة من تركيا وقوات أمريكية شمال سوريا

هذا وأعلن المتحدث باسم التحالف الدولي بزعامة اميركا رايان ديلون أن فصائل مدعومة من تركيا أطلقت النار على قوات أمريكية بالقرب من مدينة منبج شمال سوريا، الثلاثاء.

وقال ديلون لوكالة "رويترز" إن القوات الأمريكية تعرضت لإطلاق النار من قبل مسلحين مدعومين من تركيا حين كانت تقوم بدورية قرب الأراضي الخاضعة للمسلحين في منطقة منبج، وردت القوات الأمريكية على الهجوم وانتقلت بعد ذلك إلى موقع آمن.

وأضاف أن التحالف أبلغ أنقرة بأن استهداف المسلحين المدعومين تركيا القوات الأمريكية في سوريا "أمر غير مقبول".