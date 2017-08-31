استشهد 7 مدنيين بغارة جوية للتحالف السعودي استهدفت ناقلة نفط في منطقة المساجد بمديرية بني مطر غرب العاصمة صنعاء. يأتي ذلك بعد اشتداد المعارك بين قوات الجيش واللجان الشعبية من جهة وقوات الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي من جهة أخرى في مديرية نهم شمال شرق صنعاء، حيث أفاد مصدر عسكري يمني بقصف مدفعي لقوات هادي استهدف منطقتي مسّورة وبني بارق بالمديرية.

وامتدت المعارك بين الطرفين لتصل إلى مأرب شمال شرق اليمن، حيث قال مصدر عسكري يمني إنه سقط قتلى وجرحى في صفوف قوات هادي خلال صد الجيش واللجان هجوماً لهم باتجاه تباب وادي الربيعة بمديرية صرواح غرباً. كما امتدت المعارك إلى منطقة المخدرة وباتجاه تباب المطار بمديرية بمأرب شمال شرق اليمن.

وفي حجة غرب اليمن، دارت معارك عنيفة بين قوات الحيش واللجان الشعبية من جهة وقوات هادي من جهة أخرى في مديرية ميدي الحدودية، حيث أفاد مصدر عسكري بمصرع أركان حرب كتيبة القيادة في اللواء العاشر التابع لهادي، الرائد قاسم المزلم، برصاص الجيش واللجان الشعبية في ميدي الحدودية.

وفي سياق متصل، تحدث مصدر عسكري عن إعطاب الجيش واللجان الشعبية آلية عسكرية لقوات هادي والتحالف شمال صحراء ميدي، بعد ساعات من إطلاق صاروخ زلزال 1 على تجمعات قوات هادي والتحالف شمال صحراء ميدي. كما شنّت طائرات التحالف أكثر من 25 غارة جوية على مديرية ميدي الحدودية بحجة غرب اليمن خلال الساعات الماضية.

وفي الحدود اليمنية السعودية، أفاد مصدرعسكري بقصف مدفعي للجيش واللجان الشعبية على تجمعات الجيش السعودي في منفذ الطوال وموقع القنبور بجيزان السعودية. بالتزامن مع ذلك، قصفت طائرات الأباتشي السعودية بـ 4 صواريخ منطقة الحَثيرة بجيزان السعودية.

كما اندلعت النيران مساء الثلاثاء في مخازن الأسلحة التابعة لمرتزقة العدوان بمعسكر ماس في مأرب، إثر قصف صاروخي استهدف المعسكر.

وأفاد مصدر عسكري أن صاروخية الجيش اليمني واللجان الشعبية استهدفت بصلية من صواريخ الكاتيوشا تجمعات مرتزقة العدوان داخل معسكر ماس الاستراتيجي بمحافظة مأرب، ما أدى الى اشتعال النيران في مخازن الأسلحة التابع للمرتزقة، مؤكداً سماع انفجارات ضخمة صاحبت الحريق الذي شب في المعسكر.

وكان 15 مرتزقاً سقطوا بين قتيل وجريح برصاص قوات الجيش اليمني واللجان الشعبية يوم الثلاثاء في محافظتي مأرب والجوف.

هذا ولقي عدد من مرتزقة العدوان السعودي الأمريكي مصرعهم وجرح آخرون، الأربعاء، في عملية هجومية للجيش واللجان الشعبية في مديرية نهم شرق محافظة صنعاء.

وأفاد مصدر عسكري بأن الجيش واللجان شنوا هجوما واسعا على مواقع المرتزقة في المدفون بنهم، مؤكدا سقوط قتلى وجرحى في صفوفهم.

وأضاف المصدر أن العملية العسكرية على مواقع المرتزقة سبقها قصف مدفعي وغطاء ناري مكثف.

وكان الجيش واللجان الشعبية دمروا، يوم الثلاثاء، مدرعة محملة بمرتزقة في منطقة القرن في مديرية نهم.

من جانب آخر لقي عدد من مرتزقة العدوان السعودي الأمريكي مصرعهم وجرح آخرون، أمس الأربعاء، في عمليات هجومية للجيش واللجان الشعبية في الجوف وشبوة.

وأفاد مصدر عسكري أن الجيش واللجان شنوا هجوما واسعا على مواقع المرتزقة في مديرية المتون بالجوف مؤكدا مقتل وجرح أعدادا كبيرة منهم خلال العملية.

وأضاف المصدر أن الجيش واللجان هاجموا أيضا مواقع المرتزقة في التبة الرملية وبيت دبوة بمديرية عسيلان بمحافظة شبوة، موقعين قتلى وجرحى في صفوفهم، كما دمر أبطال الجيش واللجان الشعبية آلية عسكرية تحمل معدل 14.5 ومدفع أثناء الهجوم.

وأشار المصدر إلى أن طيران العدوان شن غارتين على التبة الرملية وبيت دبوة بمديرية عسيلان.

كما لقي أحد مرتزقة الجيش السعودي مصرعه الأربعاء في عملية قنص نفذتها وحدة القناصة بعسير، فيما دكت المدفعية مواقع وتجمعات جنوده في جيزان.

وأكد مصدر عسكري أن وحدة متخصصة في الجيش واللجان الشعبية تمكنت من قتل أحد المرتزقة في تبة الخزان قبالة منفذ علب.

وفي جيزان، استهدفت مدفعية الجيش واللجان بعدد من القذائف موقع المعريضة محققة، بحسب المصدر العسكري إصابات مباشرة.

كما استهدفت وحدة الإسناد المدفعي تجمعات للجنود السعوديين في موقع البيت الأبيض بعدد من قذائف المدفعية.

يشار إلى أن عمليات القنص التي نفذتها وحدات القناصة التابعة للجيش اليمني واللجان الشعبية في الجبهات الحدودية حصدت أرواح المئات من مرتزقة وجنود الجيش السعودي في نجران وعسير وجيزان.