إنتاج عوامة متعددة الاستخدامات لمكافحة التلوث النفطي أعلن مدير عام دائرة توفير وهندسة الاجهزة والمعدات في منظمة الموانئ والملاحة البحرية الايرانية فرهاد منتصر كوهساري عن انتاج احدث عوامة متعددة الاستخدامات لمكافحة التلوث النفطي في البحر وقال انه سيتم تدشين هذه العوامة اواخر شهر كانون الاول/ ديسمبر المقبل.