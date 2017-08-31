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رقم الخبر: 201757 تاريخ النشر: آب 30, 2017 الوقت: 19:35 الاقسام: محليات  
إنتاج عوامة متعددة الاستخدامات لمكافحة التلوث النفطي

إنتاج عوامة متعددة الاستخدامات لمكافحة التلوث النفطي

أعلن مدير عام دائرة توفير وهندسة الاجهزة والمعدات في منظمة الموانئ والملاحة البحرية الايرانية فرهاد منتصر كوهساري عن انتاج احدث عوامة متعددة الاستخدامات لمكافحة التلوث النفطي في البحر وقال انه سيتم تدشين هذه العوامة اواخر شهر كانون الاول/ ديسمبر المقبل.
وقال كوهساري ان هذه العوامة تستطيع اطفاء الحرائق وجمع النفايات والمواد المعلقة في المياه وتخزينها اضافة الى مكافحة انواع التلوث النفطي وازالته.
واضاف ان تدشين هذه العوامة يهدف الى تطوير امكانيات مواجهة التلوث النفطي في الخليج الفارسي وبحرعمان.
 
 
 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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