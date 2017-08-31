اكد ممثل قائد الثورة في الحرس الثوري آية الله علي سعيدي ان فصل سوريا عن المنطقة وجبهة المقاومة كان الخطر الاهم الذي يهدد الجمهورية الاسلامية الايرانية الا انها استطاعت الحفاظ عليها بكل وجودها.

وعدّ آية الله علي سعيدي، في كلمة القاها خلال مرسم تقديم وتكريم ممثل قائد الثورة في الحرس الثوري بمحافظة كرمان يوم الاربعاء، الدفاع عن مبادئ اهل البيت(ع) والحفاظ على سوريا في جبهة المقاومة خطين احمرين بالنسبة للجمهورية الاسلامية الايرانية.

ونوه الى ان صون استقلال سوريا ووحدة اراضيها ورئيسها بشار الاسد بمثابة خطوط حمراء بالنسبة لايران وهذه الخطوط الحمراء كانت في العراق ايضا مع بعض الفروقات.

واكد ان الجهوزية على صعيد المنطقة تكتسب الاهمية الا ان البعض يحاول وضع العقبات في هذا المسار.

واعتبر ان الثورة الاسلامية تمهد لعالمية الاسلام فيما يثير البعض تساؤلات حول شأن ايران في العالم والمنطقة بما فيها سوريا والعراق ولبنان وفلسطين الا ان هناك رسالة ومسؤولية ينبغي اداؤها الى جانب تنمية البلاد.

واشار الى استشهاد حججي ومسؤولية هذه الدماء التي تراق، موضحا ان تسييد الدين يتطلب التضحيات وانه لا إشكال في دفع التكاليف من اجل تحقيق هذا الهدف السامي.