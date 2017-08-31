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رقم الخبر: 201755 تاريخ النشر: آب 30, 2017 الوقت: 19:25 الاقسام: محليات  
آشنا رئيسا لمركز الدراسات الاستراتيجية في رئاسة الجمهورية

آشنا رئيسا لمركز الدراسات الاستراتيجية في رئاسة الجمهورية

عيّن رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية، حسام الدين آشنا مستشارا له ورئيسا لمركز الدراسات الاستراتيجية.
وأصدر حسن روحاني، مرسوما رئاسيا، عيّن بموجبه حسام الدين آشنا مستشار لرئيس الجمهورية ورئيسا لمركز الأبحاث الاستراتيجية.
وأوعز روحاني لحسام الدين آشنا بأن يستفيد من آراء ووجهات نظر المفكرين وأصحاب الآراء في الشؤون الاستراتيجية وأن يتعاون مع الاجهزة المعنية من اجل تقديم الطروحات والمقترحات الشاملة في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعسكرية والعلاقات الدولية مع مراعاة السياسات العامة للنظام الاسلامي.
وتمنى الرئيس الايراني، النجاح والتوفيق لحسام الدين آشنا في أداء المهام المكلف بها من خلال مراعاة القانون والاعتدال والميثاق الاخلاقي للحكومة في خدمة الاسلام والشعب الايراني.
 
 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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