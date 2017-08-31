اعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية عن ترأس الوكيل الفني لشؤون البيئة جاسم الفلاحي، وفداً عالي المستوى لتعزيز التعاون مع ايران في مجال كسح الالغام.

وقال الفلاحي، ان وفدا فنيا عالي المستوى، ضم مختصين من وزارة الدفاع (مديرية الهندسة العسكرية)، ووزارة الداخلية (مديرية الدفاع المدني)، وممثلي دائرة شؤون الالغام فضلا عن ممثلي وزارة الخارجية.

واضاف ان اجتماعات مهمة عقدت في مقر وزارة الدفاع الايرانية بين الجانبين العراقي برئاسته، وبين الجانب الايراني برئاسة معاون وزير الدفاع الايراني للشؤون الهندسية، محمد اسلامي، حيث تم تقديم عرض متكامل عن مهام برنامج شؤون الالغام في العراق والذي يترأس مجلسه الاعلى رئيس الوزراء، وبتوجيه وزيرة الصحة والبيئة بالمشاركة مع وزارات الدفاع والداخلية والامن الوطني والنفط.

واشار الى ان المصالح المشتركة الإيرانية العراقية تشكل ارضية لتنمية العلاقات بين البلدين، مؤكدا على ضرورة تعزيز العلاقات والتعاون بين طهران وبغداد في مجال كسح الالغام.

واوضح ان الجانب الايراني قدم عرضا متكاملا عن امكانيات مركز شؤون الالغام في ايران، وتم التداول في كيفية الاستفادة من خبرات الجانب الايراني في مجال كسح الالغام خصوصا في المناطق الحدودية.

وبين ان الوفد الفني قام بزيارة منظمة الإغاثة والنجاة، ومنظمة الهلال الاحمر الايرانية والتي تعني في مجال التوعية من مخاطر الالغام ومساعدة الضحايا وتوفير اطراف صناعية وادماجهم في المجتمع من اجل الاستفادة من التجربة الايرانية.

يذكر ان العراق يعاني من انتشار الالغام في مختلف المناطق وخاصة المناطق الحدودية، منذ زمن النظام السابق.