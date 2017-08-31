اكد قائدا الجيش الايراني اللواء عبد الرحيم موسوي والحرس الثوري اللواء محمد علي جعفري إن اواصر الاخوة والتكاتف والتعاضد القائم بين صنوف القوات المسلحة في اداء المهام بقيادة قائد الثورة يثير سخط اعداء الشعب ويحبط مؤامراتهم.

وخلال زيارة تفقدية قام بها اللواء جعفري لمقر قيادة الجيش يوم الاربعاء بمناسبة استلام اللواء موسوي مهامه الجديدة قائدا عاما للجيش اعرب الجانبان، في اجواء حميمة، عن ارتياحهما للوحدة والتعاضد واواصر الاخوة النموذجية القائمة بين كوادر الجيش والحرس الثوري وصنوف القوات المسلحة في ايران.

واكد القائدان، خلال اللقاء، على اعداد الخطط وتنفيذ الخطوات المشتركة التي تصب في سياق تحقيق الاهداف الردعية والارتقاء بالجهوزية الدفاعية من اجل التصدي للتهديدات التي تواجه البلاد.

بدوره قال نائب القائد العام للجيش الايراني العميد احمد رضا بوردستان أن "الأعداء استخدموا زمرة المنافقين من أجل نشر الاشتباكات في ايران وتنفيذ انقلاب ضد نظامنا الفتي، كما أن المؤسسات العسكرية الأمريكية أصدرت تهديدات لمنع تشكّل دول قويّة في المنطقة"؛ وأضاف:"وفي هذا المجال سعت المؤسسات الاستخبارية الصهيونية، والأمريكية والبريطانية التخطيط لمؤامرات ضد إيران بتمويل ودعم سعودي".

و قال العميد بوردستان، وفي كلمته صباح يوم الاربعاء ان الامريكان من اجل تحقيق اهدافهم نقلوا فيروساً الى المنطقة واوجدوا داعش للحؤول دون تشكيل محور قوة اسلامي؛ مصرحا ان العداءات الأمريكية ضد إيران بدأت عندما استشعرت الأخيرة أن أدبيات جديدة بدات تنتشر في المنطقة انطلاقا من إيران كـاستقلالية الدول وغيرها.

ولفت نائب قائد الجيش الايراني الى أن تقسيم دول المنطقة كان هدفا أمريكيا ليستطيعوا من خلاله تغيير ثقافات المجتمعات بما ينزع أي تهديد يواجه الكيان الصهيوني في المستقبل.

واردف أن أمريكا ومن أجل الوصول إلى أهدافها نشرت فيروس داعش في المنطقة للوقوف أمام أي قطب قوة إسلامية يتشكّل في المنطقة؛ وقال: "للأسف فإن الدول الإسلامية هي من دفعت ثمن أدوات هذا الفيروس بالكامل من المال والقاتل والمقتول، كما أن تنظيم داعش كان وليد الفكر الوهابي وموّلته بعض الدول الرجعية في المنطقة كالسعودية".

نائب القائد العام للجيش الإيراني لفت إلى ان أحد مراكز الأبحاث الأمريكية اكد انه على أمريكا ألا تركن الى الهدوء بعد تدمير قوة الشرق (الاتحاد السوفياتي) وذلك توخيا من أي اتحاد بين السنة والشيعة فيها قد يؤدّي الى تشكيل محور وقطب إسلامي قويّ في المنطقة.

وأضاف: "أمريكا أرادت أن توجّه ضربة لإيران الإسلامية من خلال هجومها على أفغانستان والعراق، لكن إمكانات الجمهورية الإسلامية حالت دون أن تستطيع أمريكا من تنفيذ ضربتها هذه".

ولفت اللواء بوردستان إلى أن أمريكا كانت قد خططت لمشروع "شرق أوسط كبير" خلال العام 2005 حيث يقضي هذا المخطط بتقسيم دول المنطقة الى أجزاء؛ وعلى سبيل المثال فقد خطط هذا المشروع لتقسيم العراق الى مناطق شيعية وسنية وكردية، وكذلك سوريا والسعودية كما كان مخطط التقسيم هذا يطال إيران.

واعتبر القائد العسكري الايراني، أن المرض العقلي الأمريكي كان يدفع نحو القول بأن "أمريكا هي من يجب أن تحدد مستقبل العالم وتحديد أدق تفاصيل شعوب العالم ونُظم لبسهم وتسريحة شعورهم".

وأضاف: "قبل النظام الإسلامي كانت إيران تخضع للسلطة الأمريكية في النظام القطبية الثنائية التي كان يحكم العالم؛ لكن في مرحلة ما بعد انتصار الثورة الإسلامية، كان الأمريكيون على ثقة بأن شعارات النظام الإسلامي لن تبقى محصورة ضمن الحدود الإيرانية، وضمن هذا السياق أطلقوا حربا ضدنا لثمان سنوات عبر نظام صدام حسين البعثي البائد، ثم فرضوا الحظر الاقتصادي والعسكري على إيران".

من ناحيته قال قائد مقر خاتم الانبياء(ص) للدفاع الجوي في ايران "العميد فرزاد اسماعيلي"، " ننتظر أوامر القائد العام للقوات المسلحة وفي حال اي اعتداء سنجعل أرض ايران مقبرة للاعداء".

وصرح العميد فرزاد اسماعيلي وفي تصريح له من مرقد الامام الخميني(رض) يوم الاربعاء، "تمكنا خلال العام المنصرم من توفير الامن لقرابة مليون ونصف مليون طائرة داخلية وخارجية عبرت الاجواء الايرانية".

واضاف، ان مقر خاتم الانبياء(ص) في خط الدفاع الاول امتثالا لأوامر قائد الثورة الاسلامية، لافتا الى ان الاعداء يهددون دوما هذا المقر ولايفوتوا اي فرصة لتهديده.

ولفت العميد اسماعيلي الى ان معدات واجهزة المقر تضاعف خلال الاعوام الـ9 الماضية ثلاث مرات والطاقات البشرية 10 اضعاف، منوها الى ان الطائرات التي تعبر الاجواء الايرانية تضم طائرات نقل مدنية داخلية وخارجية وطائرات شحن،كما تعبر طائرات مسيّرة وغير مسيّرة وعسكرية؛ بما يستدعي رصد جميع هذه الجولات الجوية.

واضاف، بناء على اعلان المنظمة الدولية للطيران المدني تعتبر اجواء ايران الاكثر امنا في المنطقة، قائلا "تمكنا من توفير الامن لـ500 طائرة شحن واكثر من 60 مليون مسافر استخدموا الاجواء الايرانية؛ منوها الى عدم السماح للطائرات المعادية العبور فوق اجواء البلاد.

وصرح ان التحذيرات التي يتم توجيهها الى الطائرات المعادية والاجنبية من شأنها توفير الامن للمسافرين الذين يعبرون الاجواء الايرانية؛ مضيفا "لقد اجرينا مناورات عديدة لصواريخ بعيدة المدى ولم يتم تأجيل اي رحلة كان من المفروض عبورها فوق الاجواء الايرانية".