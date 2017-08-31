اكد مستشار قائد الثورة الاسلامية للشؤون الدولية علي اكبر ولايتي ان حلم الامريكان في تفتيش المنشآت النووية الايرانية التي تشكل جزءا من الامن القومي الايراني بذريعة الاتفاق النووي او اي ذريعة اخري سيقبر معهم؛ مشددا على ان ايران لن تسمح لهم بتفتيش منشآتها.

وتطرق ولايتي في تصريح للصحفيين، الى تصريحات مندوبة امريكا الدائمة لدى الامم المتحدة نيكي هيلي بشان تفتيش المنشآت العسكرية الايرانية مشددا بالقول لن نسمح لهم بتفتيش منشآتنا النووية.

واردف ان الشعارات الخاوية التي تطلقها الادارة الامريكية الجديدة هي للإستهلاك الداخلي فقط وهذه الادارة تعرف جيدا بانها لا تملك اي نفوذ في المنطقة.

وفيما شدد على ان الجمهورية الاسلامية تشكل محور المقاومة في المنطقة، صرح مستشار قائد الثورة الاسلامية للشؤون الدولية قائلا لن نسمح لامريكا او اي غيرها بتفتيش منشآتنا النووية.

وفي جانب اخر من تصريحاته تطرق ولايتي الى الانتصارات الاخيرة التي حققها العراق في استعادة تلعفر من داعش قائلا ان الانتصارات المتتالية لحلفاء ايران في المنطقة جاءت خلافا لما توقعه العدو؛ منوها بالقول ان هذه المنطقة (العراقية) التي عقد عليها اعداء الحكومة والشعب العراقي الامل، قد تحررت.

الى ذلك، اشار ولايتي الى الوضع السوري، مصرحا ان في سوريا ايضا تحققت انتصارات كثيرة خلافا للمخططات الامريكية والكيان الصهيوني والانتصارات الاكبر قريبة.

وفي الختام اكد ولايتي ان ايران ستدعم قوى المقاومة في كل من العراق وسوريا وفلسطين؛ مبينا ان مساندي الارهاب الرئيسيين يعيشون اليوم الخلافات جراء الضربات التي تلقوها من جانب المقاومة .