* ارتفع عدد الرحلات الجوية من 400 الى 1200 يوميا عبر الاجواء الايرانية في ضوء الأمن السائد فيها

أكد مساعد شؤون تكنولوجيا المعلومات والإتصالات في مقر خاتم الانبياء (ص) للدفاع الجوي الايراني العميد مسعود مقدس، بان المنظومات الرادارية تغطي كل اجواء ايران ولا يمكن إختراقها.

وفي حوار أجرته معه وكالة انباء (فارس) على اعتاب الذكرى العاشرة لتأسيس مقر خاتم الانبياء (ص) للدفاع الجوي بقرار قائد الثورة الاسلامية القائد العام للقوات المسلحة آية الله السيد علي الخامنئي، قال العميد مقدس: إننا نستخدم اليوم على امتداد البلاد منظومات رادارية غير قابلة للإختراق الى جانب شبكة رصد بصفة مكملة للشبكة الرادارية، حيث ان شبكات الرصد هذه مجهزة بمنظومة إتصالات حديثة بعنوان (راصد 32).

واضاف: إن هذه المنظومات تقوم برصد الأجواء آنيا وترسل المعلومات المعالجة بواسطة خطوط نقل المعطيات الى الشبكة الشاملة حيث يتم تنسيق هذه المعلومات مع معلومات المنظومات الرادارية والإستطلاعية لتوضع من ثم تحت تصرف ضباط العمليات لتقوية شبكة الكشف والإستطلاع.

* زيادة تحليق الطائرات عبر الأجواء الايرانية

واكد العميد مقدس بان جميع الوسائل والمعدات العاملة في مجال الدفاع الجوي خاضعة للتحكم العملاني من قبل مقر الدفاع الجوي واضاف: إن هذه المعدات أما هي في الجيش أو المؤسسات الأخرى مثل الحرس الثوري والتعبئة وقوى الامن الداخلي والتي ينبغي عليها العمل تحت الشبكة الشاملة لقيادة السيطرة والتحكم بمقر الدفاع الجوي في البلاد.

واضاف: في ضوء الامن المتوفّر في اجواء ايران حيث أعلنت منظمة (ايكاو) بان هذه الاجواء هي الأكثر أمنا في منطقة الشرق الاوسط، فقد ارتفع عدد الطائرات التي تحلّق عبر الاجواء الايرانية من 400 الى اكثر من 1200 يوميا لذا فان المزيد من السيطرة والمراقبة بحاجة الى شبكة وهي الشبكة الشاملة والمنسجمة الموجودة تحت تصرف مقر الدفاع الجوي.

* دور (فاوا) في الربط بين نقاط الدفاع الجوي

واوضح العميد مقدس بان إحدى المسؤوليات المهمة لـ (فاوا)، (دائرة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في مقر الدفاع الجوي) هي أنها تربط جميع المنظومات الرادارية والصاروخية واستراق السمع والحرب الالكترونية واكثر من 3800 نقطة للدفاع الجوي في البلاد وكذلك مراكز القيادة والسيطرة على مستوى صنع واتخاذ القرار بواسطة ربط أرضيات الاتصالات مع بعضها بعضا.

* معداتنا الوطنية تلبي حاجاتنا في مجال الإتصالات

واكد العميد مقدس بان المنجزات الوطنية تلبي الحاجات في مجال الاتصالات وقال: اننا في مجال منظومات الاتصالات بلغنا مستويات جيدة في هذا القطاع من حيث الاتصالات التكتيكية والبنية التحتية إذ نستفيد منها في الشبكة الشاملة، ونعتقد بان المنظومات المنتجة في الداخل تلبي حاجاتنا في مجال الاتصالات.

* تصميم وإنتاج تروبوسكتر باسم (آسمان)

وحول مستوى الارتباط بين المنظومات ومراكز الدفاع الجوي قال العميد مقدس: إن إحدى الحالات المهمة جدا، منظومة بعنوان (تروبوسبكتر) التي يمتلكها عدد محدود من الدول في العالم وقد إنضمت ايران الى هذه الدول بامتلاكها هذه المنظومة التي تم تصميمها وإنتاجها باسم (آسمان) بالتعاون مع الصناعات الالكترونية الايرانية.

واضاف: إن هذه المنظومة تعمل بحيث توفر إتصالات المسافات البعيدة للنقاط العملانية مثل الرادارات والمنظومات الصاروخية التكتيكية مع مركز القيادة والسيطرة.

* الرصد السريع لكل جسم طائر في اجواء ايران

واوضح العميد مقدس بانه في ضوء إنتشار راداراتنا على مساحة البلاد فإنها تمنحنا القدرة على الكشف بسهولة عن أي جسم طائر يحاول إختراق اجواء البلاد ومن ثم تجري عمليات الإستطلاع عليه لنصل من ثم الى مرحلة الإعتراض والإشتباك والتدمير.

* الدفاع الجوي يمتلك اكبر منظومة برمجية

واوضح العميد مقدس بان مقر الدفاع الجوي الايراني يمتلك اكبر منظومة برمجية وطنية للقيادة والسيطرة الذكية والآلية واضاف: إن هذه المنظومة ذات كفاءة عالية جدا وتنجز عمليات الكشف والاستطلاع بصورة آلية وحتى انها تقيّم لضابط العمليات في فترة قصيرة جدا مستوى التهديد وتحديد السلاح اللازم استخدامه، لذا فان اتخاذ القرار في الشبكة يجري في جزء من الثانية.

* للدفاع الجوي اكبر شبكة لتبادل المعلومات مع اقصى نقاط البلاد

وقال مساعد شؤون تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في مقر الدفاع الجوي: ما عدا المنظومات الصاروخية ورادارات الاستطلاع والحرب الالكترونية والرصد الخاضعة للسيطرة العملانية للدفاع الجوي، هنالك طائرات مقاتلة تعمل في هذا الاطار ايضا، اذ ان طائرات القوة الجوية والقوات الجوفضائية للحرس الثوري تعمل بنفسها في عملياتها الهجومية. اما القسم الاخر المتعلق بالطائرات الدفاعية فهي تعمل بعنوان مقاتلات المشروع الدفاعي تحت السيطرة والتحكم العملاني لهذا المقر.

وأضاف: بناء على ذلك وفي ظل وجود الشبكة الذكية والآلية فان جميع المنظومات الرادارية والصاروخية وطائرات المشروع الدفاعي وحتى مراكز الرصد العاملة في سائر القوات والمؤسسات تقوم جميعها بوضع معلوماتها آنياً تحت تصرف مقر الدفاع الجوي.

* تعريف البروتوكول المشترك بين ايران وروسيا لاستخدام منظومة (اس 300)

وقال العميد مقدس: اننا وفيما يتعلق بمنظومة (اس 300) قمنا مع روسيا بتعريف بروتوكول مشترك لنتمكن من الاستفادة من هذه المنظومة في الشبكة الشاملة للدفاع الجوي في البلاد.

واضاف: لقد انتهينا من مسألة التوطين اليوم بشأن المنظومة الوطنية (باور 373) وكذلك تركيب ومزج المعلومات.

* المشاركة مع الدول الصديقة في مجال تكنولوجيا المعلومات

واشار العميد مقدس، الى ان علوم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات متغيرة في كل لحظة ولهذا السبب فان موضوع تبادل المعلومات مع الدول الصديقة يعد من برامج مقر الدفاع الجوي لنتمكن من الاستفادة من علومهم ويستفيدوا هم من علومنا ايضا.